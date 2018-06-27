Sabuncubeli Tünelleri'ni 600 bin araç kullandı

Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir'deki 35 projesinden birisi olan Sabuncubeli Tünelleri, 11 Haziran'da açıldı. Ramazan Bayramı'ndan hemen önce açılan ve ücretsiz olan tünellerden 15 günde 600 bin aracın geçtiği açıklandı.

Karayolları yetkilileri, tünellerde 70 olan hız sınırının yükseltileceğini, ancak buna uymayan sürücülere ise cezai işlem uygulanacağını belirtti.

İLK TÜNELİ BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM GEÇTİ

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde, 2011 yılında İzmir'den milletvekili adayı olduğu sırada açıkladığı 35 proje arasında, Sabuncubeli Tünelleri de yer aldı.

Hem İzmir-Manisa arasındaki ulaşım süresini 15 dakikaya indiren, hem de yolun en zorlu bölümünün kolayca geçilmesini sağlayan tünellerdeki tüplerin uzunluğu da 4 bin 70 metre olarak planlandı.

11 HAZİRAN'DA AÇILDI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın çıktığı ihaleyle, 2011 yılının Eylül ayında yap-işlet-devret modeliyle projeye başlandı. Ancak daha sonra tüneller, kamu kaynaklarıyla yapıldı. Projedeki 4 bin 70 metre uzunluğundaki iki tünel ile 2 bin 530 metrelik bağlantı yolları tamamlandı.

Projenin bitirilmesiyle Sabuncubeli'nde yüzde 9,5 olan eğim, tüneller sayesinde yüzde 1,5'e indi ve 14 viraj da ortadan kalktı. 9 Eylül 2017 tarihinde iki ucu birleştirilen tüneller, son düzenlemelerin yapılmasının ardından 11 Haziran 2018 tarihinde, Başbakan Binali Yıldırım tarafından kullanıma açıldı.