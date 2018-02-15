taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.015
USD
3,7738
EURO
4,7147
ALTIN
164,16
PETR
63,6500

Saç sağlığı ile ilgili en çok merak edilenler

Saç sağlığı ile ilgili bilinmesi gereken ve en çok merak edilen 10 soruya konunun uzmanlarından cevap geldi.

İHA | 15.02.2018 - 18:11..
  1. Haberler
  2. Sağlık

“Haftada kaç defa saçlarımı yıkayabilirim?”, “Bebeğimin saçları döküldü normal mi?”, “Sıkı diyet yapıyorum, saçlarım dökülür mü?” gibi sorularla çok sık karşılaştıklarını söyleyen uzmanlar, konu hakkında bilgiler verdi.

Uzmanların saç sağlığına yönelik önerileri ise şöyle:

Uygun şampuan ile saçı 2-3 günde bir yıkamak daha doğrudur. Kırılmış, işlem görmüş, yıpranmış saçı her gün yıkamak doğru değildir. Şok ve yanlış diyette saçın dökülme ihtimali çok fazladır. Sadece saç değil, bütün bağışıklık sistemi zayıflar. Unutmayın; o kiloları 1 günde almadınız, hızlı vermek sağlıklı değildir. Bebekler de ise doğumdan hemen sonra bebeğin özellikle ensesindeki saçları dökülür. Bu olay anneyi üzse de, tamamen normal bir durumdur. Bu doğal olayın önüne geçmemek gerekir, lüzumsuz tedaviler uygulanmamalıdır.

SAÇIN KARAKTERİ DEĞİŞEBİLİR

Saç, dolaşım yoluyla beslendiği için yaş ile beraber bozulan dolaşım değişiklikleri, bütün organları etkilediği gibi saçı da etkiler. Azalan hormon seviyesi de, saçın dökülmesinde önemli rol oynar. Menopozdan sonra östrojen hormonu azalır ve saç genelde 5 yıl sonra dökülmeye başlar. Saç ekimi saç sayısını arttırmaz, sadece dağılım şeklini değiştirir. Dolayısıyla kalan saçı korumak ve ekilen saçı beslemek için tedavilere devam edilmelidir. Sıcak su saça zararlıdır, ideal olan ılık veya soğuk su tercih edilmelidir. Saç şekli konusuna gelince nadirde olsa saç karakteri değişen vakalar görülebilir. Buluğ çağında ve kuaförde yaptırdığınız kimyasal işlemler ya da kullandığınız ilaçlar, saçın karakterini değiştirebilir.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kıl dönmeleri hayatın çilesi
Özellikle kuyruk sokumunda görülen kıl dönmeleri ile ilgili uzmanlar dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Genetik faktörlerin de etkili olduğu kıl dönmesine, bazen cerrahi müdahale şart oluyor.
Yanmaz tava ve ambalajlar obeziteye neden oluyor
Yemek hazırlarken kullanılan perfloroalkil içerikli maddeler, kilo aldırıyor.
FDA beyin hasarını belirleyen kan testini onayladı
FDA tarafından onaylanan travmatik beyin hasarlarını teshiş etmede kullanılması planlanan kan testleri, ilk olarak acil servislerde uygulanmaya başlanacak.
Kalbe giden damarı yırtılan kadın ameliyatla hayata döndü
Erzurum'da yüksek tansiyonlu bir kadının kalbe giden damarı yırtıldı. Anjiyo ameliyatı olan kadın hayata tutundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saatte 200 bin alt-üst soy raporu alındı

Saatte 200 bin alt-üst soy raporu alındı

233
Kemal Kılıçdaroğlu prostat ameliyatı oldu

Kemal Kılıçdaroğlu prostat ameliyatı oldu

69
Yunanlar yazdı: Türklerle başa çıkamayız

Yunanlar yazdı: Türklerle başa çıkamayız

174
Duhok'ta Afrin eylemleri yasaklandı

Duhok'ta Afrin eylemleri yasaklandı

50
CHP kaynıyor: Kılıçdaroğlu milletvekillerini azarladı

CHP kaynıyor: Kılıçdaroğlu milletvekillerini azarladı

108
YPG 100 dolara terörist temin ediyor

YPG 100 dolara terörist temin ediyor

83
Nedim Şener'e göre İlker Başbuğ CHP'nin adayı olabilir

Nedim Şener'e göre İlker Başbuğ CHP'nin adayı olabilir

78
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM