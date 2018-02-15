Saç sağlığı ile ilgili en çok merak edilenler

“Haftada kaç defa saçlarımı yıkayabilirim?”, “Bebeğimin saçları döküldü normal mi?”, “Sıkı diyet yapıyorum, saçlarım dökülür mü?” gibi sorularla çok sık karşılaştıklarını söyleyen uzmanlar, konu hakkında bilgiler verdi.

Uzmanların saç sağlığına yönelik önerileri ise şöyle:

Uygun şampuan ile saçı 2-3 günde bir yıkamak daha doğrudur. Kırılmış, işlem görmüş, yıpranmış saçı her gün yıkamak doğru değildir. Şok ve yanlış diyette saçın dökülme ihtimali çok fazladır. Sadece saç değil, bütün bağışıklık sistemi zayıflar. Unutmayın; o kiloları 1 günde almadınız, hızlı vermek sağlıklı değildir. Bebekler de ise doğumdan hemen sonra bebeğin özellikle ensesindeki saçları dökülür. Bu olay anneyi üzse de, tamamen normal bir durumdur. Bu doğal olayın önüne geçmemek gerekir, lüzumsuz tedaviler uygulanmamalıdır.

SAÇIN KARAKTERİ DEĞİŞEBİLİR

Saç, dolaşım yoluyla beslendiği için yaş ile beraber bozulan dolaşım değişiklikleri, bütün organları etkilediği gibi saçı da etkiler. Azalan hormon seviyesi de, saçın dökülmesinde önemli rol oynar. Menopozdan sonra östrojen hormonu azalır ve saç genelde 5 yıl sonra dökülmeye başlar. Saç ekimi saç sayısını arttırmaz, sadece dağılım şeklini değiştirir. Dolayısıyla kalan saçı korumak ve ekilen saçı beslemek için tedavilere devam edilmelidir. Sıcak su saça zararlıdır, ideal olan ılık veya soğuk su tercih edilmelidir. Saç şekli konusuna gelince nadirde olsa saç karakteri değişen vakalar görülebilir. Buluğ çağında ve kuaförde yaptırdığınız kimyasal işlemler ya da kullandığınız ilaçlar, saçın karakterini değiştirebilir.