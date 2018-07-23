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Saçı go-kart aracına dolanan kız tehlikeyi atlattı

Samdun'da saçları go-kart aracına dolanan ve yoğun bakıma kaldırılan Türkmenistan vatandaşı 22 yaşındaki Nurjemal Annalyyeva'ya hayati tehlikeyi atlattı.

DHA | 23.07.2018 - 18:24..
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4 gün önce Samsun İlkadım ilçesi Batıpark'ta bulunan Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği go-kart pistinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurjemal Annalyyeva, arkadaşlarıyla birlikte go-kart pistine gitti.

SAÇLARI TEKERLEĞE DOLANDI

Pistte yarışan genç kızın saçları aracın arka sağ lastiğine dolandı. Genç kız, başını hızla yukarı kaldırdığı sırada saçları koptu ve saç derisi yüzüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Nurjemal Annalyyeva, ambulansla OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan genç kız, hemen ameliyata alındı.

Saçı go-kart aracına dolanan kız tehlikeyi atlattı

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Annalyyeva, Yoğun Bakım Ünitesi'nde 2 gün kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlatmasının ardından Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümündeki servise alındı.

Saçları go-kart aracına dolanan genç kız yaralandı VİDEO

"PİST KAPATILDI"

Yaşanan olay nedeniyle Türkmenistan Büyükelçisi İshankuli Amanlyev da bugün Samsun'a geldi. Amanlyev, ilk olarak Samsun Valisi Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Vali Kaymak, "Türkmenistan Büyükelçimiz malum elim bir kazadan dolayı şehrimize gelmiş bulunmakta. Gerçekten kızımız için çok üzüldük. Fakültemizde genç kızımız için gereken en iyi şekilde yapılıyor. Meydana gelen kazadan sonra pist kapatıldı ve gerekli çalışmalar yapılıyor. Bir yerde herhangi bir ihmal varsa gereken neyse yapılacaktır. Biz de valilik olarak konunun yakından takipçisiyiz" diye konuştu.

Ardından Türkmenistan Büyükelçisi İshankuli Amanlyev, Vali Kaymak ile birlikte genç kızı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyarete OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de eşlik etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

Saçı go-kart aracına dolanan kız tehlikeyi atlattı



Saçı go-kart aracına dolanan kız tehlikeyi atlattı

Saçları go-kart aracına dolanan genç kız yaralandı haberi
Saçı go-kart aracına dolanan kız tehlikeyi atlattı

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