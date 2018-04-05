Saçı kazıtılıp eve hapsedilen genç kız polise sığındı

Adana'nın Seyhan, Döşeme Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, 21 yaşındaki B.B. adlı genç kız, yaklaşık 2 ay önce ağabeyi tarafından kıskançlık nedeniyle çalıştığı markete gitmesine izin verilmedi.

ÖRTÜNMEK İSTEMEDİ, SAÇLARINI KAZIDILAR

Evde de genç kıza giyim tarzını değiştirmesi için baskı kuran ağabey, saçlarını da kapatmasını istedi. Ağabeyi, isteklerine karşı çıkan genç kızın saçını kazıttı. Ayrıca genç kızı da eve kilitleyerek dışarı çıkmasını yasakladı.

BİR AY SONRA ÇIKABİLDİ, POLİSE GİTTİ

Yaklaşık bir aydır dışarı çıkamayan genç kız, ağabeyinin evden ayrılmasını fırsat bilerek kaçtı. B.B., Dağlıoğlu Mahallesi’nden Adana Emniyet Müdürlüğü binasına gelerek burada nizamiyede bulunan polislere sığındı. Polise gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan genç kız, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ŞİKAYETÇİ OLMADI, SIĞINMA TALEP ETTİ

Ancak genç kız kendisini ağabeyinin 1 aydır eve kapattığını, saçını kazıttığını ileri sürüp şikayetçi olmadığını, tek isteğinin sığınma evine yerleşmek olduğunu söylediği öğrenildi.

B.B., daha sonra sığınma evine yerleştirildi.