Saçlarıyla fenomen olan Japon bebek

6 aylık bir Japon bebek Instagram'ın son fenomenlerinden biri oldu.

Adı Chanco olan bu bebeği ünlü yapan özelliğiyse henüz 6 aylık olmasına rağmen fazlasıyla gür ve uzun olan saçları.

GÜR SAÇLARA SAHİP

6 aylık kız bebek bir yetişkin kadar gür saçlara sahip.

Bu konuda bir açıklama yapan Dr. Bud Zukow bebeklerin gür saçlarla doğmasının hem genetik hem de ırksal faktörlere bağlı olduğunu söylüyor.

Instagram'da 60 binden fazla takipçisi olan bebek Chanco'nun her paylaşımı 10 bin beğeni topluyor.

Gür ve uzun saçları sayesinde annesi kızının saçlarını şimdiden tokalarla ve kurdedelerle süsleyebiliyor.

Bebek Chanco'nun saçlarının büyüdüğünde de aynı gürlükte olup olmayacağı şimdiden merak uyandırmaya başladı.