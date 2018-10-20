Sadabad Viyadüğü'nde araca kurşun isabet etti

Başkan Erdoğan: Batı'da ne varsa, burada da o var

1 Erdoğan: Diyarbakır'a 36.5 katrilyon yatırım yaptık Başkan Erdoğan, Diyarbakır'a 16 yılda 36,5 katrilyon yatırım yaptıklarını ifade ederek, "İstanbul'da böyle 3 geliş-3 gidiş yok. İskan konutlarıyla farklı bir Diyarbakır var." dedi.

2 Sivasspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR Süper Lig'de 15. sırada yer alan Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

3 Başkan Erdoğan, kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde incelemelerde bulundu.

4 Ay'dan gelen göktaşı açık arttırmayla satıldı ABD'nin Boston kentinde Ay'dan koparak Dünya'ya düşen bir göktaşı 612 bin 500 dolara alıcı buldu.

5 Merkel: Konunun tam olarak aydınlatılmasını istiyoruz Almanya Başbakanı Merkel: ''(Kaşıkçının öldürülmesi) Hala hiç bir şey aydınlatılmadı. Elbette konunun tam olarak aydınlatılmasını talep ediyoruz.”

6 Hayvancılıkta işçi sorunu Hayvancılıkta çok deneyimli çobanların olmadığını söyleyen işletme sahibi, 5 bin lira maaş, sigorta ve lojmanda konaklama imkanı verildiği halde çoban bulunamadığını söyledi.