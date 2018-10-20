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Sadabad Viyadüğü'nde araca kurşun isabet etti

Kağıthane Sadabad Viyadüğü'nde ilerleyen araçtaki kişiye yol kenarından ateşlendiği öne sürülen silahtan çıkan kurşun isabet etti.

DHA | 20.10.2018 - 17:52..
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Kağıthane Sadabad Viyadüğü'nde ilerleyen araçtaki kişiye yol kenarından ateşlendiği öne sürülen silahtan çıkan kurşun isabet etti.

Olay saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Sadabad Viyadüğü'nde araca kurşun isabet etti

İNCELEME BAŞLATILDI

Sadabad Viyadüğü'nde Okmeydanı yönüne ilerleyen araçtaki kişiye yol kenarındaki ağaçlık alandan ateşlendiği belirtilen silahtan çıkan kurşun isabet etti. Aracın ön camından giren kurşun sürücünün yanındaki kişiyi yaraladı. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sadabad Viyadüğü'nde araca kurşun isabet etti VİDEO

Sadabad Viyadüğü'nde araca kurşun isabet etti

Polis yol kenarında delil çalışması yaptı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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