Sadaka kutusu çalarken görüntülenen hırsız yakalandı

Osmangazi ilçesine bağlı Gazcılar Sokak üzerinde bulunan bir telefoncuda meydana gelen olayda, öğle saatlerinde dükkana müşteri gibi giren bir şahıs, iş yeri sahibi Merve Kükner’e telefon kabı almak istediğini söyledi. Kükner şahsın istediği kabı ararken, hırsız o esnada kasanın üzerinde duran dolu sadaka kutusunu alarak montunun cebine koydu. Kutuyu aldıktan sonra uzun süre iş yeri sahibine ürün soran şahıs daha sonra karar veremediğini eşiyle bir daha gelip bakacağını söyleyerek dükkandan çıktı.

GÜVENLİK KAMERASI YAKALATTI

Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları incelemede sadaka kutusunun Kenan D. tarafından çalındığını tespit etti. Şahsın kimliğinin belirlenmesinin ardından Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri tarafından yakalandı. Yakalanan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.