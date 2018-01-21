taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.147
USD
3,8073
EURO
4,6532
ALTIN
163,12
PETR
68,7200

Sadaka kutusu çalarken görüntülenen hırsız yakalandı

Bursa’da elektronik cihaz aksesuarları satan bir dükkana müşteri gibi giren şahıs sadaka kutusunu çalarken güvenlik kamerasına takılan zanlı yakalandı.

İHA | 21.01.2018 - 00:42..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Osmangazi ilçesine bağlı Gazcılar Sokak üzerinde bulunan bir telefoncuda meydana gelen olayda, öğle saatlerinde dükkana müşteri gibi giren bir şahıs, iş yeri sahibi Merve Kükner’e telefon kabı almak istediğini söyledi. Kükner şahsın istediği kabı ararken, hırsız o esnada kasanın üzerinde duran dolu sadaka kutusunu alarak montunun cebine koydu. Kutuyu aldıktan sonra uzun süre iş yeri sahibine ürün soran şahıs daha sonra karar veremediğini eşiyle bir daha gelip bakacağını söyleyerek dükkandan çıktı.

Sadaka kutusu çalarken görüntülenen hırsız yakalandı

GÜVENLİK KAMERASI YAKALATTI

Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları incelemede sadaka kutusunun Kenan D. tarafından çalındığını tespit etti. Şahsın kimliğinin belirlenmesinin ardından Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri tarafından yakalandı. Yakalanan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Sadaka kutusu çalarken görüntülenen hırsız yakalandı

Sadaka kutusu çalarken görüntülenen hırsız yakalandı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hataylı köylüler askerleri dualarla uğurladı

Hataylı köylüler askerleri dualarla uğurladı

0
Hakkari'de terör örgütünün finans kaynağına darbe

Hakkari'de terör örgütünün finans kaynağına darbe

0
Kabil’de beş yıldızlı otele silahlı saldırı

Kabil’de beş yıldızlı otele silahlı saldırı

0
Orgeneral Akar Rus ve Amerikalı mevkidaşlarıyla görüştü

Orgeneral Akar Rus ve Amerikalı mevkidaşlarıyla görüştü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM