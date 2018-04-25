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Sadaka kutusunu çaldığı börekçide sipariş verdi

İstanbul Bayrampaşa'da müşteri gibi girdiği börek salonunda önce sadaka kutusunu çalan şahıs, sonra da hiçbir şey olmamış gibi masaya oturup börek yedi.

İHA | 25.04.2018 - 14:58..
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Dükkana gelen bir hırsız içerideki ürünlere bakmaya başladı. Börek yeme bahanesi ile tezgahın önünde uzun süre bekleyen hırsız, sadaka kutusunu gözüne kestirdi.

Sadaka kutusunu çaldığı börekçide sipariş verdi

SADAKA KUTUSUNU ÇALIP MASAYA OTURDU

Eliyle içi para dolu kutuyu rahat alabileceği bir yere doğru çeken hırsız, daha sonra sadaka kutusunu çalarak masaya geçip oturdu. Hiçbir şey olmamış gibi sipariş veren hırsız böreği ve çayı içtikten sonra yanında getirdiği poşetin içine çaktırmadan sadaka kutusunu koyup dükkandan ayrıldı.

Pişkin hırsızın pes dedirten rahat tavırları ise dükkanda bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sadaka kutusunu çaldığı börekçide sipariş verdi

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