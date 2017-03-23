Saddam Hüseyin'i ilk sorgulayan CIA ajanından itiraf

Irak'ta Saddam’ı ilk sorgulayan ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) ajanı olan John Nixon, Washington merkezli Brookings Enstitüsü’nde konuşma yaptı.

"SADDAM 'ABD IRAK'TA BAŞARISIZ OLACAK' DEMİŞTİ"

Emekli ajan, Saddam'a kendisinin devrildiğini, yeni bir hükümetin kurulacağını ifade ettiğini, onun ise kendisine ABD'nin Irak'ta başarısız olacağını söylediği bilgisini verdi.

"SADDAM BANA 'BEN GİDERSEM BU ÜLKE TERÖR YUVASINA DÖNER' DEMİŞTİ"

Saddam Hüseyin'in "Siz bu ülkeyi tanımıyorsunuz. Ben gidersem benden sonra bu ülke terör yuvasına döner ve birçok grup adeta ülkeyi savaş alanına çevirir" dediğini aktaran John Nixon, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KENDİSİNE SÖYLEMEDİM AMA HAKLIYDI"

"Kendisine ifade etmedim ama içimden 'Bu konuda hakkın var' dedim. İran'ın ve Şiilerin mezhep eksenli yayılmacılığına vurgu yapıyordu. Bunun Irak toplumunda ve daha geniş Arap coğrafyasında ciddi sonuçlarının olacağını söylüyordu. Açıkçası bu konuda haklı çıktı"

"IRAK'TA KİMYASAL SİLAH YOKTU, SADDAM'IN BÖYLE BİR PLANI DA YOKTU"

Herkesin merak ettiği kitle imha silahları konusunda uzun uzun konuştuklarını kaydeden Nixon, "İki ay süren ve her defasında konunun bir şekilde kitle imha silahlarına geldiği sorgulama sonucunda Saddam ile aynı sonuca vardım: Irak'ta kimyasal silah yoktu. Irak rejiminin bir kimyasal silah programı veya nükleer programı yoktu. Aynı zamanda Saddam'ın ileride böyle bir planı da yoktu" dedi.

"SADDAM'IN SLOGANLARLA İDAM EDİLDİĞİNİ GÖRDÜĞÜMDE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM"

Kendisi dahil birçok kişinin Saddam Hüseyin'in idamıyla Irak'ın bir hukuk devleti olarak yoluna devam edeceğine inandığını anlatan Nixon, buna karşın Saddam'ın bir gece alınıp kameralar karşısında sloganlarla idam edildiğini gördüğünde hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Saddam'ın çok kötü şeyler yaptığını savunan Nixon, “Tam da yıllarca Irak'ta yaptığı gibi idam edildi. O zaman, ‘Aman Tanrım, biz bunun için buraya gelmiş olamayız’ dedim” ifadelerini kullandı.





