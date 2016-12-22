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Saddam Hüseyin'in kızından Trump'a övgü

Saddam Hüseyi’nin kızı babasının ölümünden sonra verdiği ilk röportajda Trump için ''O, babamın yaşadıklarının farkında''dedi.

Ajanslar | 22.12.2016 - 12:56
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Saddam Hüseyin'in kızından Trump'a övgü

ASD

Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in kızı Raghad Hüseyin, babasının asılarak öldürülmesinin ardından ilk röportajını CNN International’a verdi.

Ülkesinde yaşanan kaosun sorumlusunun ABD olduğunu kaydeden Raghad Hüseyin, işadamı Donald Trump’ın 45. ABD başkanı seçilmesiyle ilgili konuştu.

''TRUMP, BABAMIN BAŞINA GELENLERİN FARKINDA''

Raghad Hüseyin, “Bu adam henüz lider oldu ama göründüğü kadarıyla üst düzey bir siyasi duyarlılığa sahip. Yerine geleceği kişiyle arasındaki büyük fark bu. Diğerlerinin hatalarını açığa çıkardı, özellikle de Irak’takileri. Bu da onun Irak’ta yapılan hataların ve babamın başına gelenlerin farkında olduğu anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Saddam Hüseyin'in kızından Trump'a övgü VİDEO

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