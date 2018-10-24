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Saddam Hüseyin’in koruması Şanlıurfa'da ölü bulundu

Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in koruması Adnan Jerri Shmail, Şanlıurfa’daki evinde ölü bulundu. Shmail’in kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi.

İHA | 24.10.2018 - 12:12..
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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi’nde yaşandı. Irak’ın eski lideri Saddam Hüseyin’in idamından önce korumaları arasında bulunan Irak uyruklu Adnan Jerri Shmail, Şanlıurfa’daki evinde ölü bulundu.

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ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Saddam Hüseyin idam edildikten sonra Türkiye’ye yerleşen Shmail’in cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemleri tamamlanan cenaze, yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Haliliye ilçesine bağlı Dağeteği Kırsal Mahallesi’nde defnedileceği belirtildi. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenilen Shmail’in kesin ölüm nedeninin ise otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi.

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