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Saddam'ın aslanları eski günlerini arıyor

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in oğlu Udey Saddam Hüseyin'in nadir cinslerden oluşan aslanları eski günlerini özlüyor.

27.03.2017 - 16:29
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UUUU

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in büyük oğlu Udey Saddam Hüseyin'in bir zamanlar Yeşil Bölge'de beslediği ve nadir cinslerden oluşan aslanları Bağdat'ın Zevra Parkı'nda besleniyor.

Udey'den kalan aslanların bakımını Bağdat Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından Nebil Cuburi yapıyor. Cuburi, aslanların 2003'teki işgalden 4 ay sonra ABD askerleri tarafından Yeşil Bölge'den zırhlı araçlarla alınarak Zevra Parkı'na getirildiklerini anlattı. Cuburi, Yeşil Bölge'de bir müddet bekletilen aslanların defalarca yurtdışına kaçırılmak istendiğini aktardı.

"ALAMAYINCA KISIRLAŞTIRDILAR"

Cuburi, "Aslanlar, 4 ay Yeşil Bölge'de bekletildikten sonra buraya zırhlı araçlarla getirildiler. İlk başta sayıları 9 olan aslanlardan biri, ABD'li askerler tarafından parkta yaşanan bir çatışma sırasında öldürüldü. ABD'liler vaktiyle bunları Irak dışına çıkarmak istiyordu ancak başaramayınca çoğalmasını engellemek için kısırlaştırma yoluna başvurdular. O zamandan beri aslanlar arasında çoğalma olmadı." ifadelerini kullandı.

Saddam'ın aslanları eski günlerini arıyor

"İMKANLAR DAHİLİNDE İYİ ŞEKİLDE BESLİYORUZ"

Saddam döneminde saraylarda tutulan aslanlara daha iyi bakıldığını vurgulayan Cuburi, imdi de ülkenin içinde bulunduğu güvenlik ve ekonomik duruma rağmen hayvanlara iyi bakıyoruz. Belki o dönemdeki yiyecek ve diğer ayrıcalıklı hayatlarını özlüyorlardır. Burada imkanlar dahilinde gene de iyi şekilde beslemeye çalışıyoruz." dedi.

Saddam'ın aslanları eski günlerini arıyor

Udey'den kalan aslanların nadir cinslerden oluştuğunu belirten Cuburi, Bağdat Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen veterinerler tarafından da sık sık kontrol edildiklerini söyledi. Cuburi, aslanların birine oğlunun adı olan ve "Leopar" anlamı taşıyan "Fehed" ismini verdiğini kaydetti.

Saddam'ın aslanları eski günlerini arıyor

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