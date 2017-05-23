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Sade soda mı meyveli soda mı?

Meyveli sodalar, aroması nedeniyle daha fazla tercih edilse de, aslında sade soda vücudumuza daha yararlı...

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Eskiden dedelerimizin yemekten sonra midesini rahatlatsın diye içtiği sodalar, günümüzde meyveli çeşitleriyle çok sık kullandığımız bir içecek haline dönüştü.

Soda yararlı ancak meyve aroması konulan sodalara bolca şeker ilave ediliyor. Bu da mide delinmesinden, karaciğer yağlanmasına kadar organlarımıza çeşitli zararlar verebiliyor.

Sade soda mı meyveli soda mı?

MEYVELİ SODANIN ZARARLARI

- İçerisindeki şeker miktarından dolayı, özellikle şeker hastalarının kullanmaması gerekir.

- Yapımında kullanılan karbonmonoksit gazı, tüketim sonucu  bazı rahatsızlıklara yol açabilir.

- Tansiyon hastalığı olanların içmemesinde fayda var.

- Fazla tüketiminde mide yanması, kanaması ve delinmesi gibi sorunlara yol açabiliyor.

Sade soda mı meyveli soda mı?

SADE SODADAKİ MİNERALLER DAHA VERİMLİ

Bu nedenle özellikle meyvesiz, yani sade soda tüketimi, içerisinde bulunan minerallerin daha verimli olması nedeniyle daha önemlidir.

İÇİNE MEYVE ATARAK TATLANDIRIN

Eğer tadı çok tatsız geliyorsa, içine limon damlatabilir ya da dilimlenmiş limon atabilirsiniz. Aynı şekilde dilimlenmiş elma, armut vb. meyveleri sodanızın içine katabilirsiniz. Hem sağlıklı hem şekersiz hem de vitaminli olur.

Sade soda mı meyveli soda mı?

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