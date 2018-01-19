Milyonlarca kişi, alışveriş yaptıktan sonra cayma hakkına sahip. Ancak Ahmet Karaçuka'nın başına gelenler tamamen bir talihsizlikten ibaret.

EMLAKÇIYA GİTTİ

51 yaşındaki Ahmet Karaçuka oğluna bir ev almak istedi. Beylikdüzü'nde bir emlakçıya giderek ev konusunda bilgi aldı.

Sadece baktığı ev için 10 bin lira istediler İZLE



BÜTÇESİ EV ALMAYA YETMEDİ

İddiaya göre, Karaçuka daha daireyi bile görmeden emlakçı önüne komisyon sözleşmesini koydu. Sözleşmeye imza atan adam, daha sonra beğendiği evi gezdi. Ancak ödeme şartları bütçesini zorlayacaktı ve bu yüzden de almaktan vazgeçti.

CAYMA HAKKINA RAĞMEN BORÇLU DURUMA DÜŞTÜ

Aldığı yanıtla şaşıran adam, şimdi 10 lira borçlu durumda ve bu borcunu ödemek zorunda kaldı.