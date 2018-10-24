Sadece kadınların girebileceği kıraathane hizmete girdi

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince merkez Bağlar ilçesinde atıl bir alan kadınlar için modern kıraathaneye dönüştürüldü.

KADINLARA ÖZEL

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Handan Eker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet kıraathaneleri açıklamasından sonra kadınlar için böyle bir girişimde bulunduklarını söyledi.

"SAYILARINI ÇOĞALTMAK İSTİYORUZ"

Handan Eker, "Bu talep doğrultusunda sadece kadınlara mahsus olan alanların sayısını çoğaltmaya çalışıyoruz. Burayı bir kıraathane şeklinde düşündük. Daha sonra yan unsurlar olarak sporu, kuaförlük, keçe, bilgisayar ve okuma-yazma kursları ile kadınların talep ettiği diğer kurslarla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Kadınlarımız bu kıraathanede istedikleri her şeyi bulabiliyor. Çocuklarını bırakıp çaylarını yudumluyor, kitap okuyor, spor yapıyor ve gönüllerinin istediği her şeyi ellerinin altında bulabiliyor. Burada kafalarını dağıtıp dinleniyorlar ve mutlu, huzurlu bir şekilde ayrılıyorlar" dedi.

"ARTIK BİZİM DE BİR YERİMİZ VAR"

Kıraathaneye gelen kadınlardan Sevim Polat da bu mekanın açılmasından sonra artık kapalı bir alanda spor yapma, kitap okuma ve çay içme imkanı bulabildiğini dile getirdi. Polat, "Artık sporumu burada yapıyorum. Spordan sonra çayımızı içebiliyoruz, rahatlıkla kitap okuyabiliyoruz. 40 yaşındayım ve ilk defa Diyarbakır'da böyle bir yer açıldığını duydum. Burası erkeklerin gittiği yerler gibi tasarlanmış. Erkekler rahatlıkla kıraathanelere gidebiliyor ama artık bizim de bir yerimiz var. Gelip çayımızı içebiliyoruz kitabımızı okuyabiliyoruz" diye konuştu.