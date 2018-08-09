Sadece Las Vegas'ta yapabileceğiniz 10 aktivite

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Hangimiz Hangover'ı izledikten sonra ''Ne Vegas'mış be'' diye aklından geçirmedi ki... Vegas birçok merak ettiğiniz mega kendin adeta bir film stüdyosu gibi; Şehirde Paris'in Eyfel Kulesi'nden Venedik kanallarına rastlamanız, yada kendinizi bir anda New York şehir merkezde bulmanız mümkün. Nevada'nın Mojave Çölü'nde hayallerinizin ve algılarınızın sınırıyla oynayan bir şehirden bahsediyoruz. Kumarhaneleriyle ve çılgın gece hayatıyla ünlü Las Vegas'ın, başını belaya sokmayan aktiviteleri de var. Tabii bunlar şehrin otobüsüyle yapacağın bir 'Big Bus Tour' falan değil. Vegas'tan bahsediyoruz, daha yaratıcı ol!

STRATOSFER'DEN ATLA

Yolda yürürken Stratosfer'in tepesinden yere sürüklenen bir insan görürseniz, çıldırmayın. Bu sadece SkyJump, cesur ziyaretçilerin 855 metreden sert bir zemine doğru kaymasını sağlayan kontrollü bir serbest düşüş. Kendinizi mükemmel bir binadan atmaktan hoşlanmıyor olsanız bile, bir rekora imza atabilirsiniz. Stratosphere'den atlamak, en azından sonsuza dek hatırlayacağınız bir heyecan olabilir. Giyin ve hayatının en büyük sıçramasını yap. Burası Mississippi'nin batısındaki en yüksek bina, Vegas'ın hakkını veren bir atlayış yap da görelim.





NEON MÜZESİ'NE GİT

Las Vegas'ta yüzlerce şovdan birini yakalamazsan gerçekten bu şehri yaşamayacaksın. Las Vegas, yaktığı parlayan ışıkları olmadan, şuanda olduğu kadar ünlü olamazdı. Öyleyse, şehrin ışıklara adanmış bir müzesi olması lazım. Neon Müzesi Instagram hesaplarınız ve muhteşem düğün fotoğraflarınız için popüler bir nokta. Las Vegas tarihindeki temalı 30 dakikalık bir ışık ve müzik şovu olan “Brilliant” için bilet ayırdığınızdan emin olun. Gezegenler arasında dolaşmak, eksantrik milyarderlerin hikayelerini dinlemek için harika bir rota. Müze ziyaretçilerinin merkezi, ortaçağ modern mimarisinin mükemmel bir örneği olan eski La Concha Motel'de.

MOB MÜZESİ'NDE FBI PEŞİNDE

Vegas'taki bu çılgın müze zorbalar, haydutlar ve katillerden sorumluydu. Sadece Las Vegas'ta mafyalık hakkında bir müze olacaktı; Ulusal Organize Suç ve Hukuk Uygulaması Ulusal Müzesi, 2012'de Fremont Caddesi'nin yakınında açıldı. Vurmalı, kırmalı bilgisayar oyunlarını pek bir seviyorsunuz. Gizemli suç örgütlerinin iç dünyasına girme fikri seni heycanlandırıyor olsa gerek...

Ziyaretçileri şehirdeki karanlık çeteler hakkında eğitmek, mugshots, FBI dosyaları ve isabet için kullanılan gerçek makineli tüfekler gibi yüzlerce eseri sergileyen ilgi çekici eserlerle tanışmak üzere bir sivil toplum kuruluşu. Ayrıca ziyaretçilerin suçların nasıl çözüldüğü hakkında bilgi edinebilecekleri kapsamlı bir adli laboratuar deneyimi var.

BLUES EVİ'NDE BULAMAYACAĞIN KONSERLER

Aslında dünya çapında House of Blues'un olduğu 11 şehir var ama sadece Las Vegas'ta, ünlü bir tatil yeri ve kumarhanenin içinde yer alan samimi bir müzik mekanında harika bir konser yakalayabilirsiniz.

Salonda açık büfenin yanı sıra size ayaklarınızın ve alkışlarınızın keyfini çıkaracak şarkıcıların yer aldığı rollchap gospel brunch'ı da kaçırmayın.

HELİKOPTERLE BÜYÜK KANYON'DA UÇ

Eğer Las Vegas'ı ziyaret ediyorsanız, dünyanın muhteşem doğa harikasından biri olan Büyük Kanyon'un antik topografyası ve 6 bin metrelik derinliği, onu inkar edilemez seyahat öğesi haline getiriyor. Las Vegas Outdoor Adventures adlı bir şirket Las Vegas'tan Büyük Kanyon Ulusal Parkı'na helikopter turları sunuyor; lüks uçuş kanyon ve Colorado Nehri'nin yanı sıra Hoover Barajı ve diğer bölgesel harikaların 180 derecelik manzarasını da ayaklar altına alıyor. ''Canım Vegas'ta helikopterdeyim; inince ararım...'' :)

FREMONT SOKAK DENEYİMİ

Sadece Las Vegas'ta 12 milyondan fazla LED'den oluşan dünyanın en büyük video ekranını görebilirsiniz. Fremont Street Experience'ın 90 feet uzağında askıya alınan ekran 1.500 metre uzunluğunda gece ışık ve ses gösterisine başlar. O kadar fazla ışık ve renk karşınızda duracak ki, ne bakabileceksiniz, ne gözlerinizi alabileceksiniz.

Bu gece eğlencesine dalmanın yanı sıra, bölgede ziyaretçiler alışveriş yapabilir, yemek yiyebilir, SlotZilla'ya binebilir (850 metre uzunluğunda bir zip hattı ) veya sürükleyici zombi temalı bir cazibe olan Fear the Walking Dead Survival'ı deneyebilir. Bu şehrin her yeri bir macera!

SPEEDVEGAS'LA GAZLA

Eğer bir Ferrari, Lamborghini, Porsche veya McLaren düşkünüyseniz, Formula 1'den ilham alan deneyim için Speedvegas'a gidin. Bu arabalar birer oyuncak değil, canavarın ta kendisi. Bu rüya sürüş deneyimi bir sürüş dersi ile başlıyor ve daha sonra pisti takip ederken koçunuz kolektör koltuğunu işgal ediyor.

1 Kilometre sürüş mesafesine ek olarak, 12 süpürme turu, 15 derecelik dönüşleri var. Dünyanın en yüksek devreleriyle karşılaştırılabilecek şekilde tasarlanan SpeedVegas, 20.000 metrekarelik bir kompleksin içinde yer almakta olup, aynı zamanda harika vakit geçireceğiniz kafeleriyle dolu. Hız ve Vegas çok yakışmadı mı?

MARVEL AVENGERS İSTASYONU

Marvel Avengers çok odalı video oyunu ile adeta bir filmin içine dalıyorsunuz. Buradaki gösterilerin tümü orijinal. Kaptan Amerika'nın üniforma ve kalkanını, Black Widow'un zırhını ve silahlarını, Ant-Man kaskını, Iron Man takımını, Bruce Banner'ın laboratuvarını ve daha fazlasını görmek için mutlaka listenize ekleyin.

CHARLESTON DAĞI'NDA KAYAK KEYFF

Las Vegas'ta kayak yapabileceğini düşünmedin mi? Tekrar düşün. Spring Dağları Ulusal Rekreasyon Alanı olarak da bilinen Charleston Dağı, her kış için, Toiyabe Ulusal Ormanı'nın bu güzel yolunu kayakçı ve snowboard dolu bir tatil bölgesine dönüştürecek kada bol bir miktarda kar alıyor. Charleston Dağı çılgın pistleri ve doğasıyla ziyaretine değer. Vahşi doğanın tadını çıkarmak için birçok yürüyüş yolu, piknik alanı ve kamp alanı da var.





İNSAN KADAVRALARI

Sadece Las Vegas'ta, eğitim ve eğlence değerleri için ustaca dilimlenmiş ve korunmuş gerçek insan bedenlerini sergiliyorlar. Bally’nin gerçek kadavraları, plastinasyon denen bir süreçle hareket halindeki donmuş bedenleri görüntülüyor; böylece ziyaretçiler her organı yakından görebilirler. Müzeye benzer mekan, bedenlerimizdeki sevgi ve zindelik gibi şeylerin etkisini araştırıyor, bebekler ve insan gelişimi ele alınıyor. İç dünyana yapacağın çıplak bir yolculuk, gerçekten biyolojinden etkileneceksin.



