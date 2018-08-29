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Sadettin Saran sorusu Emina'yı kızdırdı

Bebek'te objektiflere yakalanan Emina Jahovic, Sadettin Saran'ın adını duyunca sinirlendi.

Haber Merkezi | 29.08.2018 - 07:02..
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Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’la evliliği haziran başında noktalanan Emina Jahovic, önceki gün Bebek’teki bir kuaförden çıkarken görüntülendi.

BAKIMI 3 SAAT SÜRDÜ

3 saat kadar bakım yaptıran Jahovic, işadamı Sadettin Saran’la birlikte olduğu iddiasını soran muhabire çok sinirlendi.

ARABANIN KAPISI ELİNDE KALACAKTI

Koşar adım aracına yönelen Jahovic “Neden Sadettin Bey sorulduğunda sinirleniyorsunuz, öyle bir şey yoksa neden yalanlamıyorsunuz?” sorularına aracın kapısını sert şekilde kapatarak tepki gösterdi.

Sadettin Saran sorusu Emina'yı kızdırdı

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