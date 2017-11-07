taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.663
USD
3,8660
EURO
4,4700
ALTIN
158,68
PETR
64,0600

Sadr askeri güçlerini Kerkük'ten çekiyor

Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr, kendisine bağlı askeri güç Seraya es-Selam'ın (Barış Tugayları) Kerkük'ten çekilmesi talimatı verdi.

07.11.2017 - 15:05
  1. Haberler
  2. Dünya

qweqw

Sadr, yayımladığı yazılı açıklamada, "Seraya es-Selam mücahitlerinin, Kerkük'teki bürolarını 72 saat içinde kapatıp kenti terk etmeleri gerekiyor. Kentteki güvenlik mekanizması sadece güvenlik güçlerinin elinde olmalı." ifadelerini kullandı.

Şii lider, diğer kentlerde de asayişin güvenlik güçleri tarafından sağlanması gerektiğine işaret etti.

SADR GÜÇLERİ DESTEK İÇİN KERKÜK'TE

Sadr, hareketinin askeri kanadı olan Seraya es-Selam'ı 20 Ekim'de Kerkük'e gönderme kararı almıştı. Kerkük'te Seraya es-Selam güçlerinin ofisine 2 gün önce düzenlenen intihar saldırılarında 1 kişi ölmüş, 24 kişi yaralanmıştı.

Seraya es-Selam güçleri, Salahaddin vilayetine bağlı Samarra'da aktif varlık gösteriyor.

Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim'de Peşmerge'nin çekilmesiyle Kerkük'te kontrolü sağlamıştı.

İlginizi Çekebilir
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi üçüncü dönem için aday olmayacak
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde yeniden aday olacağının sinyalini verirken, 2022'deki yarışta olmayacak.
Rusya: Her türlü saldırgana cevap verecek güçteyiz
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rusya'nın saldırganlarla mücadele edebilecek güce sahip olduğunu ifade etti.
Puigdemont Avrupa'dan yardım istedi
Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, İspanyol yargısına karşı Avrupa'dan yardım istedi.
Gelin adayı Meghan'a Elizabeth kuralları
İngiltere Prensi Harry'nin eş adayı oyuncu Meghan Markle'a Kraliçe Elizabeth'ten mini giyme yasağı geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Portakal AKM projesinden memnun

Fatih Portakal AKM projesinden memnun

220
Rus filozof Aleksandr Dugin: Türkiye'nin B planı olmalı

Rus filozof Aleksandr Dugin: Türkiye'nin B planı olmalı

180
Gözaltındaki Suudi prensleri lüks otelin lobisinde yatırdılar

Gözaltındaki Suudi prensleri lüks otelin lobisinde yatırdılar

62
Binali Yıldırım vergi teşekkür belgesi gösterdi

Binali Yıldırım vergi teşekkür belgesi gösterdi

176
Kızılay Başkanı Kınık'ın Alman rakibini yenme sevinci

Kızılay Başkanı Kınık'ın Alman rakibini yenme sevinci

30
Barzani: ABD saldırılara izin vermemeliydi

Barzani: ABD saldırılara izin vermemeliydi

197
CHP'li Mustafa Balbay canlı yayında tartışma çıkardı

CHP'li Mustafa Balbay canlı yayında tartışma çıkardı

107
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM