Sadr askeri güçlerini Kerkük'ten çekiyor

1 Cami tuvaletinde cinsel istismara 2 yıl 1 ay hapis cezası Kayseri'de kız arkadaşına cinsel istismardan yargılanan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek sadece parkta konuştuklarını söyledi.

2 Soğuk havalarda cilt kuruluğuna dikkat Kış gelirken en büyük problemlerden biri olan cilt kuruluğuna dikkat edin.

3 Binali Yıldırım'ın ABD temasları Binali Yıldırım'ın ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşmesi 9 Kasım'da saat 11.00'da gerçekleşecek.

4 Emniyet teşkilatı Anıtkabir'e çıktı Emniyet Genel Müdürü Altınok ve beraberindekiler, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

5 2017'nin konut satış istatistik verileri olumlu seyrediyor 2017'nin 3. çeyrek konut satış istatistiklerinde artış yaşandı.

6 CHP'li kadınlardan Kılıçdaroğlu'na yoğun ilgi Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinleyen partililer, bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.