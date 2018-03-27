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Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri belli oldu

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu.

AA | 27.03.2018 - 09:02..
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Oyuncu Kerem Alışık, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, annesi Çolpan İlhan ve babası Sadri Alışık'a duyduğu özlemi dile getirdi.

Törenin, "ana-oğulun kanayan, iki yüreğin acısından doğduğunu" ifade eden Alışık, törene katılanlara teşekkür etti.

Daha sonra "Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Onur Ödülü"nü Ayla Kutlu'ya takdim eden Alışık, "Yaşamı, yaşamdaki tüm insanları, sorunları, mekanlarıyla ve en önemlisi değerleriyle bizlere aktaran ve yazarlığın kaynağı insandan ve özellikle kadından hiç uzaklaşmayan nice oyuna konu olabilecek bir yazardır." ifadesini kullandı.

Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri belli oldu

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN İSİMLER

Gülşen Karakadıoğlu'nun başkan olduğu seçici kurulda, Prof. Dr. Deniz Bozer, Prof. Dr. Filiz Elmas, Yönetmen Akif Yeşilkaya, yönetmen ve oyuncu Mehmet Atay, Ankara Tiyatro Festivali Yönetmeni Yener Aksu, oyuncu Basri Albayrak, ve Sanat Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı İlker Çetin yer aldı.

Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri belli oldu

Törende, yılın en başarılı kadın oyuncu ödülüne Ankara Devlet Tiyatrosundan " Gün Batımı adlı oyundaki rolüyle Mehtap Öztepe, yılın en başarılı erkek oyuncu ödülüne de Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelenen Şempanzeler oyunundaki performansıyla Olcay Akın Kavuzlu layık görüldü.

Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri belli oldu

Yardımcı rolde yılın en başarılı kadın oyuncu ödülü, Ankara Devlet Tiyatrosu'dan Anna Karenina oyunundaki rolüyle Özden Gököz'ün, yılın en başarılı erkek oyuncusu ödülü Cengiz Uzun'un oldu.

Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri belli oldu

Aynı kategoride yılın en başarılı yardımcı kadın oyuncusu ödülü, Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan Yedi Kocalı Hürmüz oyundaki performansı dolayısıyla Demet Bölükbaşı'na, yardımcı erkek oyuncusu ödülü ise Muhteşem Diva oyunundaki rolüyle Cevat Duman'a takdim edildi.

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