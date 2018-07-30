taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.243
USD
4,8966
EURO
5,7244
ALTIN
192,47
PETR
75,3700

Sadri Alışık'ın kayıp filmi gün yüzüne çıktı

Yönetmen Ülkü Erakalın'ın sahaflara ve eskicilere satılan özel eşyaları arasından Sadri Alışık'ın kayıp filmi bulundu.

AA | 30.07.2018 - 14:47..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Tedavi gördüğü hastanede 2016'da hayatını kaybeden yönetmen Ülkü Erakalın'ın arşivinde, kayıp olduğu söylenen Ayyaş filminin senaryosu ve görüntüleri bulundu. Bilinmeyen filmin hikayesi ve fotoğrafları ilk kez kültür, sanat ve edebiyat dergisi İzdiham'ın yeni sayısında işlendi.

Çeşitli nedenlerle yarıda kalan ve derginin kapağından duyurulan filmin ayrıntıları, sinema arşivcisi Erhan Tuncer tarafından paylaşıldı.

Ayyaş'ın 92 sayfalık ve 178 sahnelik senaryosunun sadece 42 sahnesinin çekilebildiği, çeşitli İstanbul manzaraları, hapishane hücresi, bar, hastane ve tiyatro kulisi sahnelerinin yer aldığı biliniyor.

Sadri Alışık'ın kayıp filmi gün yüzüne çıktı

MUTLU SON YOK

Yazım tarihi, senaryonun son sayfasında belirtildiği üzere 18 Eylül 1975 olan filmin, klasik Yeşilçam filmlerinin aksine mutlu bir sonu bulunmuyor. Filmde Muhterem Nur, Gönül Yazar, Renan Fosforoğlu, Ekrem Bora, Çolpan İlhan ve Senih Orkan gibi ünlü isimler de rol alıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şırnak ile Cizre arası 20 dakikaya düşüyor

Şırnak ile Cizre arası 20 dakikaya düşüyor

211
Muharrem İnce: Derdim koltuk değil

Muharrem İnce: Derdim koltuk değil

80
Bülent Ortaçgil'e sosyal medyadan linç

Bülent Ortaçgil'e sosyal medyadan linç

52
PKK'nın giremediği Kırgız köyünden TSK'ya 4 subay

PKK'nın giremediği Kırgız köyünden TSK'ya 4 subay

167
Metrobüs kavgası CHP'nin durumunu özetledi

Metrobüs kavgası CHP'nin durumunu özetledi

71
Ümraniye'deki inşaatın çökme anı kamerada

Ümraniye'deki inşaatın çökme anı kamerada

74
HDP, PKK operasyonlarının karşısında

HDP, PKK operasyonlarının karşısında

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM