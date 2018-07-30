Sadri Alışık'ın kayıp filmi gün yüzüne çıktı

Tedavi gördüğü hastanede 2016'da hayatını kaybeden yönetmen Ülkü Erakalın'ın arşivinde, kayıp olduğu söylenen Ayyaş filminin senaryosu ve görüntüleri bulundu. Bilinmeyen filmin hikayesi ve fotoğrafları ilk kez kültür, sanat ve edebiyat dergisi İzdiham'ın yeni sayısında işlendi.

Çeşitli nedenlerle yarıda kalan ve derginin kapağından duyurulan filmin ayrıntıları, sinema arşivcisi Erhan Tuncer tarafından paylaşıldı.

Ayyaş'ın 92 sayfalık ve 178 sahnelik senaryosunun sadece 42 sahnesinin çekilebildiği, çeşitli İstanbul manzaraları, hapishane hücresi, bar, hastane ve tiyatro kulisi sahnelerinin yer aldığı biliniyor.

MUTLU SON YOK

Yazım tarihi, senaryonun son sayfasında belirtildiği üzere 18 Eylül 1975 olan filmin, klasik Yeşilçam filmlerinin aksine mutlu bir sonu bulunmuyor. Filmde Muhterem Nur, Gönül Yazar, Renan Fosforoğlu, Ekrem Bora, Çolpan İlhan ve Senih Orkan gibi ünlü isimler de rol alıyor.