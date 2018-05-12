Sadun Boro anısına anıt

Muğla'nın Marmaris ilçesine yapılan anıtın açılışına yüzlerce insan katıldı. Marmaris'in girişinde bulunan Marmaris Milli Parkı'ndaki seyir tepesinde çevreciler tarafından yaptırılan anıtta, çevre duyarlılığı da gözetilerek çevreye çöp atılmaması uyarısı yer aldı.

"KENDİSİNE MİNNET BORÇLUYUZ"

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Türkiye’nin önemli bir değeri olan rahmetli Sadun Boro’nun anısını yaşatmak istediklerini söyledi.

Anıtın ilçenin girişinde olmasını arzu ettiklerini aktaran Yüksel, "Marmaris Milli Parkı ve ilçemizin girişinde bu anıt monte edildi. Marmaris'i, Gökova'yı ülkemize tanıtan bir insandı. Kendisine minnet borçluyuz. Kendisine olan borcumuzu bu anıtla bir nebze de ödemeye çalıştık." dedi.

Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin de Sadun Boro’nun denizciliğinin yanı sıra doğa aşığı olduğunu vurguladı.