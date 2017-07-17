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Şafak Pavey ABD'de Türkiye'deki cezaevi koşullarını yazdı

Avrupa ve Amerika'da yayın yapan gazeteler, şu sıralar ülkesini karalayan Türk yazarların yazılarıyla dolu.

17.07.2017 - 09:32
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Şafak Pavey ABD'de Türkiye'deki cezaevi koşullarını yazdı

Sivil insanlarımızın üstüne tank atışı yapacak kadar kudurmuş FETÖ'cülerin, cezaevi koşullarında yaşadığı zorlukları anlatmak şu sıralar moda oldu.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşüyle birlikte defalarca gündeme gelen 'cezaevindekilerin durumu' bu kez CHP milletvekili Şafak Pavey tarafından ABD'de yayın yapan New York Times'a taşındı.

"CEZAEVLERİNDEKİLER JOPLA DÖVÜLÜYOR"

Şafak Pavey"Erdoğan'ın cezaevleri" başlıklı yazısında cezaevlerindekilerin joplar ile dövüldüğü yalanını yazdı. Pavey yalanını o kadar ileri götürerek cezaevinde tuvaletlerde bile kamera olduğunu savundu.

Pavey yazısında "Türkiye cezaevlerinde o kadar çok gazeteci, yazar ve uzman kişi var ki, dolandırıcılık, tecavüz, hırsızlık, yağma ve haraç kesmekten hüküm giymiş 38 bin kişi ceza süreleri dolmadan onlara yer açmak için serbest bırakıldı" iddiasında bulundu.

"GARDİYANLAR KORKUDAN SU BİLE VEREMİYOR"

Pavey yazısında "Gardiyanlar bile korkuyor. Bir bardak su rica etseniz, muhalefete iyi davranma suçlamasıyla karşı karşıya kalmamak için size su vermeyecekler. Birçoğu da darbeden sonra işten çıkarıldı." diye yazarken işten çıkartılan FETÖ'cü gardiyanları savundu.

"KİTAP BİLE VERİLMİYOR"

Pavey cezaevindekilere kitap verilmesine rağmen kitap verilmediğini iddia ederken, mektup yazmalarının yasak olduğunu da savundu.

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