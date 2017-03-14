Şafak Pavey'den Almanya'da destek, Türkiye'ye tepki

Berlin'de DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, AK Parti'nin Anayasa değişikliği referandumunu bir parti seçimine dönüştürmeye çalıştığını vurguladı. AK Parti'nin uluslararası gerilimlerden faydalandığını da belirten Pavey, sözlerini şöyle sürdürdü:

"YAŞANANLAR TÜRKİYE'YE, TÜRK DİPLOMASİSİNE İTİBAR KAYBETTİRİYOR"

"İktidar, kendi koyduğu yasaları çiğniyor. Çünkü bizim kanunumuzda yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında her türlü propaganda yasaklanmıştır, hatta bu, 2008 yılında AKP’nin getirdiği bir kanundur. Bunun altında yatan düşünce ise Türkiye’deki siyasi tartışmaların yurt dışındaki tartışmalara yansımamasıdır. Yaşanalar Türkiye’ye, Türk diplomasisine itibar kaybettiriyor.

"İĞNEYİ KENDİMİZE ÇUVALDIZI BAŞKALARINA BATIRMAK DURUMUNDAYIZ"

Özellikle hükümetin yurt dışında demokrasiye yönelik yaptığı açıklamalar, Türkiye’de yaşanan demokrasi ihlalleri göz önünde tutulduğunda, dünya kamuoyunda bir tutarsızlık, bir çifte standart olarak algılanıyor. Eğer demokrasi dersi vermek istiyorsak ve samimi isek iğneyi kendimize çuvaldızı başkalarına batırmak durumundayız"





Yaşanan siyasi krizin ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne de AK Parti’nin umurunda olduğunu söyleyen Pavey, uzun vadede Türkiye’nin sıkıntılarla boğuşacağını belirtti. CHP’li vekil, sözlerini şöyle tamamladı:

"ATATÜRK'ÜN YURTTA SULH, CİHANDA SULH SÖZÜNÜN NE KADAR DOĞRU OLDUĞUNU YAŞAYARAK ÖĞRENECEĞİZ"

"Beraberinde yaşananlar yurt dışındaki temsiliyetlerimizin gücünün düşmesi anlamına da geliyor. Ve biliyoruz ki, uluslararası itibar ve güven bir kere zedelendiği zaman yeniden inşası çok uzun yıllar alır. Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ sözünün ne kadar doğru olduğunu ne yazık ki yaşayarak öğrenmek zorunda kalacağız"