Şafak Sezer: Her gece o resmi öpüp uyurum

Star TV'de başlayacak 'Türk Malı' dizisinde başrol oynayan Şafak Sezer, Şener Şen hakkında ilginç bir itirafta bulundu.

Şafak Sezer; "Ustaya hayranım. Beş yıl önce çektirdiğimiz bir fotoğrafı cep telefonumda saklıyorum. O fotoğrafı her akşam öpüp uyuyorum." dedi.

"ŞENER ŞEN'İ ARAYIP YALVARDIK"

Posta Gazetesi'nin haberine göre, Şafak Sezer sözlerine şöyle devam etti: "Mehmet Ali Erbil ile Şener Şen'i aradık, bir bölümde oynaması için yalvardık."

Türk Malı'nda Şafak Sezer ile Mehmet Ali Erbil başrolü paylaşıyor.