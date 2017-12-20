Türk futbolunun önemli isimlerinden eski milli futbolcu MHP Milletvekili Saffet Sancaklı yine kendine has üslubuyla Federasyona, kulüplere ve Spor Toto teşkilatına verdi veriştirdi.

BİR GÜN KÜME DÜŞECEKLER

TBMM Genel Kurulunda devam eden Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesi hakkında görüşlerini aktarmak için kürsüye gelen Saffet Sancaklı, kulüplerimize Avrupa'dan gelen men ve puan silme cezalarının altını çizerek, "Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam borcu 7 milyara dayanmış hala Süper Lig'de mücadele edebiliyorlar. Şu anda dört büyüklerin bu mali tabloyla kulüp lisans kurallarına göre Süper Lig'de değil, 2.ligde olmaları lazım. Mali fair play bunu emrediyor. Niye düşürmüyorlar, çünkü koca koca kulüpler. Bir gün gelecek bu dört büyükler küme düşecek çok uzun değil"dedi.

Saffet Sancaklı: 4 büyükler küme düşürülmeli VİDEO

TÜRK FUTBOLU UÇURUMA GİDİYOR

Türkiye futbol federasyonunun çok kötü yönetildiğini belirten Sancaklı, "Uçuruma giden bir Türk futbolu var buna biran evvel müdahale edilmeli. Şu kulüpler yasası biran evvel çıkmalı. 7 yıldır bekliyor. Peki niye bekliyor. Orada bir madde var kulüp başkanları ve yöneticiler dönemlerindeki borçlanmadan sorumlu olacaklar diye. Bu madde bile bazı şeyleri kurtarmamıza yeter. Bakın sporumuz ve futbolumuz kötü yönetiliyor." dedi.

SİZE KÖTÜ BİR HABERİM VAR

Sancaklı, "Size kötü bir haberim var yakında şu dört büyükleri yakında Süper Lig'de seyredemeye bilirsiniz. Lütfen elinizi çabuk tutun. 7 kulübümüz son 5 yılda Avrupa kupalarından 14 yıl men cezası aldı, çeşitli nedenlerden. Bu nedenlerden biri de mali durumları. Kulüpler Avrupa kupalarına gidemedi, men edildi. FIFA ve UEFA affetmiyor. Men ediyor, puanları siliyor. Peki tüm bunlar olurken futbol federasyonu ne iş yapıyor?"şeklinde konuştu.