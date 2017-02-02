taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.394
USD
3,7387
EURO
4,0268
ALTIN
146,07
PETR
56,7600

Saffet Sancaklı'nın eşi son yolculuğunda

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın hayatını kaybeden eşi Hülya Sancaklı son yolculuğuna uğurlandı.

02.02.2017 - 14:19
  1. Haberler
  2. Gündem

Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri sırasında İstanbul'daki evinde silahla intihar eden Hülya Sancaklı önceki gün hayatını kaybetmişti.

CENAZESİ FATİH CAMİİ'NDE KILINDI

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi olan Hülya Sancaklı'nın cenaze namazı, öğle namazına müteakip Fatih Camii'nde kılındı.

Ardından Sancaklı'nın eşi Küçükköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Saffet Sancaklı'nın eşi son yolculuğunda

Saffet Sancaklı'nın eşi son yolculuğunda

BABA-OĞUL YAN YAN

Cenaze töreninde oğluyla birlikte saf tutan Saffet Sancaklı, eşinin tabutunu da oğluyla birlikte omuzladı.

Saffet Sancaklı'nın eşi son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

SPOR VE SİYASET CAMİASI CENAZEDE

Öte yandan cenaze törenine spor ve siyaset camiasından çok sayıda isim katıldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM