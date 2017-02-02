Saffet Sancaklı'nın eşi son yolculuğunda

Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri sırasında İstanbul'daki evinde silahla intihar eden Hülya Sancaklı önceki gün hayatını kaybetmişti.
CENAZESİ FATİH CAMİİ'NDE KILINDI
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi olan Hülya Sancaklı'nın cenaze namazı, öğle namazına müteakip Fatih Camii'nde kılındı.
Ardından Sancaklı'nın eşi Küçükköy Mezarlığı'nda defnedildi.
BABA-OĞUL YAN YAN
Cenaze töreninde oğluyla birlikte saf tutan Saffet Sancaklı, eşinin tabutunu da oğluyla birlikte omuzladı.
Saffet Sancaklı'nın eşi son yolculuğuna uğurlandı VİDEO
SPOR VE SİYASET CAMİASI CENAZEDE
Öte yandan cenaze törenine spor ve siyaset camiasından çok sayıda isim katıldı.