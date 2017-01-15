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Saffet Sancaklı'nın eşiyle ilgili son durum açıklaması

Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın durumunun stabil olduğunu ancak hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

15.01.2017 - 16:52
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saffet sancaklı

Beyin Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın eşi Hülya Sancaklı’nın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HAYATİ TEHLİKESİ VAR"

Sancaklı’nın sağlık durumunun stabil olduğunu vurgulayan Akdemir, "Şu anda genel durumu stabil. Yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Burada en önemli olay ilk müdahale anı zamanlaması çok önemli. Bu zamanlamayı bu hasta kazandığı için şu anda tıbbi tedavisi devam etmektedir. Ama halen durumu ciddiyetini korumakta, hayati tehlikesi var" ifadelerini kullandı.

AKDAĞ DA BİLGİ ALDI

Prof. Dr. Akdemir, bu tür yaralanmalarda ilk 72 saatin büyük önem taşıdığını da vurguladı. Hidayet Akdemir, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın da hastaneyi arayarak Sancaklı’nun durumu ile ilgili bilgi aldığını kaydetti.


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