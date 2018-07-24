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Safkan Arap taylarından 4,9 milyon lira gelir

Bursa Karacabey Harası'da 71 Arap tayı satıldı. Bu satıştan 4 milyon 969 bin lira kazanıldı.

AA | 24.07.2018 - 20:20..
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Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 71 safkan Arap tayı, Karacabey Harası'nda açık artırma usulüyle yapılan ve yoğun katılımla gerçekleşen ihalede satışa sunuldu.

EN PAHALI TAY GÖKÇEHATUN

Tayların tümünün satıldığı ihalede en yüksek fiyat 370 bin lira ile 2 yaşındaki "Gökçehatun"a verildi. Bu atı, 360 bin liraya satılan "Gürdenli" ile 300 bin liraya alıcı bulan "Egemenbey" izledi.

Safkan Arap taylarından 4,9 milyon lira gelir

4 MİLYON 969 BİN LİRA ELDE EDİLDİ

En düşüğü 10 bin liradan satılan tayların ihalesinden TİGEM'in 4 milyon 969 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

Safkan Arap taylarından 4,9 milyon lira gelir

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