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Safra kesesinden piramit şeklinde taşlar çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye giden 52 yaşındaki Azize Toprak'ın safra kesesinden piramit şeklindeki 9 taş çıkarıldı.

09.02.2017 - 14:28
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Şanlıurfa'da uzun süredir karın ağrısı şikayeti olan Azize Toprak, özel bir hastaneye başvurarak muayene oldu.

Toprak'ın yapılan tektekilerinde safra kesesinde taş olduğu belirlendi ve ameliyatla alınması kararlaştırdı.

PİRAMİT ŞEKLİNDE 9 TAŞ ÇIKTI

Operatör doktor başkalığında 2 saat süren operasyonun ardından Azize Toprak'ın safra kesesinden piramidi andıran aynı renk ve boyda 9 taş bulundu.

Safra kesesinden piramit şeklinde taşlar çıktı

İlk kez bir hastanın safra kesesinden aynı renkte, aynı boyda 9 taşın çıktığına şahit olan ve bunun şaşkınlığını yaşayan doktor, "Hastamız bize şiddetli mide ağrısı, bulantı ve kusma yakınmasıyla başvurdu. Yaptığımız tetkik ve incelemeler sonucunda hastamızın safra kesesinde taşlar bulunduğunu belirledik. Ameliyatı son derece başarılı geçti. Ameliyattan sonra bizi şaşırtan şey safra kesesinin çıkan taşlar oldu. Türkiye'de, hatta dünyada safra kesesinden ilk kez aynı boyda aynı renkte Mısır piramitlerini andıran 9 adet taş çıkardık. Sanki bu taşlar elle özel olarak yapılmış gibi duruyor. Meslek hayatımda ilk defa böyle taşlarla karşılaştım" diye konuştu.

Safra kesesinden piramit şeklinde taşlar çıktı

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