Safranbolu ilçesi eski emniyet müdürü FETÖ'den tutuklandı

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle karayolu trafiği, deniz trafiği etkileniyor.

Sabah saatlerinde etkili olan sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bir vatandaşın sel sularında yüzmesi dikkat çekti.

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Kandilli'den İstanbul'daki afete bilimsel değerlendirme

Kandilli'ye göre bu yağış değeri son 106 yılın en yüksek 3. yaz yağış değeri oldu.