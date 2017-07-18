Safranbolu ilçesi eski emniyet müdürü FETÖ'den tutuklandı

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 12 Temmuz’da Düzce’de gözaltına alınan Safranbolu eski Emniyet Müdürü Yunus Kaya, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulaması sonrasında hakim karşısına çıkarılan Kaya, tutuklandı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski ikinci sınıf emniyet müdürü Yunus Kaya, Karabük Emniyet Müdürlüğü yardımcılığı görevinde de bulunmuştu.