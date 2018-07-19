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Safranbolu’da 114 kök hint keneviri ele geçirildi

Karabük Safranbolu'da ormanlık alanda dere kenarına ekilmiş 114 kök hint keneviri yakalandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İHA | 19.07.2018 - 20:29..
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karabük

Karabük İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ekipleri Safranbolu İlçe Jandarma ekipleri ile birlikte ilçeye bağlı Yazıköy bölgesine operasyon yaptı.

114 KÖK HİNT KENEVİRİ

Ormanlık alanda dere kenarına dikilmiş vaziyette 114 kök hint keneviri ekimi yapıldığını tespit eden ekipler bölgeyi takibe aldı. Kenevirlerin ekildiği bölgeye gelerek kenevirleri toplamaya çalışan İ.Ç isimli şahsı kıskıvrak yakalayan jandarma timleri şahsın evinde yaptıkları aramada ise kavanoz içinde içime hazır bir miktar kubar esrar maddesi de ele geçirdi.

Ormanlık alanda ekimi yapılan 114 kök hint keneviri Jandarma ekiplerince sökülerek imha edilirken, şahıs gözaltına alındı.

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