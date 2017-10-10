taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.271
USD
3,6888
EURO
4,3469
ALTIN
152,88
PETR
56,2200

Safranbolu'da 'koruma kararı' alınışının 41. yılı

Safranbolu'nun 41 yıl önce koruma altına alınması kutlanırken şehirde restorasyon çalışmaları da devam ediyor.

10.10.2017 - 12:49
  1. Haberler
  2. Projeler

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü ilçesi Safranbolu'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından alınan "koruma kararı'nın 41. yıl dönümü kutlandı.

Safranbolu'da 'koruma kararı' alınışının 41. yılı

DÜNYADA KORUNAN EN İYİ 20 KENTİNDEN BİRİ

Safranbolu'nun, tarihi değerlerini içinde yaşayarak koruduğunu ve bunu dünya mirası olarak herkesle paylaştığını ifade eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, "Bireysel korumacılıkla yola çıkarken sürdürülebilir restorasyonlar, tarihi dokunun canlandırılabilmesi, güncellenmesi ve dünyaya sunulması Safranbolu'yu dünyada en iyi korunan 20 kentinden biri, korumacılığın da başkenti haline getirmiştir. Belediyemizin kentimizi koruma ve restorasyonlar ile gelecek kuşaklara aktarabilmek ile ilgili yaptığı yoğun çalışmalar her geçen gün ivme kazanmaktadır." diye konuştu.

Safranbolu'da 'koruma kararı' alınışının 41. yılı

RESTORASYONLAR DEVAM EDİYOR

Yapılan Koruma İmar Planlarıyla kentin koruma altındaki alanlarının revize edilerek güvence altına alındığını aktaran Ürkmezer, "Bu kapsamda restorasyon çalışmaları belediyemiz, Vakıflar Genel Müdürlüğü, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlarımız tarafından sürdürülmektedir. Bugüne kadar konaklar, camiler, çeşmeler, köprüler restore edilmiştir. Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafından 43 adet restorasyon yapılırken, Kalkınma Bakanlığı desteğiyle 17 adet tescilli taşınmazın rölöve restorasyon projeleri hazırlanmıştır. Bu kapsamda 8 tescilli taşınmazın cephe restorasyonu tamamlanmıştır. Tescilli taşınmaz rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri belediyemizce hazırlatılmış, restorasyonu Karabük Valiliğinin destekleriyle tamamlanmıştır." dedi.

Ürkmezer, Safranbolu Belediyesi olarak şehrin tarihi yapısını koruyarak geleceğe taşıma çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini kaydetti.

Safranbolu'da 'koruma kararı' alınışının 41. yılı

İlginizi Çekebilir
İstanbul Sabiha Gökçen'de yolcu sayısı yüzde 8 arttı
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yolcu sayısı eylülde yüzde 8 artarken 9 aylık rakam ise 23,4 milyona ulaştı.
İstanbul ve Ankara'da banliyö hatları geri dönüyor
Bakan Ahmet Arslan, banliyö hatlarının Ankara'da bu yıl, İstanbul'da ise 2018 yılında açılmış olacağını bildirdi.
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ay sonunda hizmete açılacak
Yaklaşık bir aylık çalışma sonucunda bu ay sonunda projeyi tamamen bitirip yük ve yolcuların hizmetine açılacak.
Cunda Köprüsü'nde çalışmalar sürüyor
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde inşa edilen Cunda Köprüsü'nde son dokunuşlar yapılıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'den genel seçim anketi

ORC'den genel seçim anketi

347
Mete Yarar'ın İdlib değerlendirmesi

Mete Yarar'ın İdlib değerlendirmesi

39
İlker Başbuğ'dan İdlib operasyonu değerlendirmesi

İlker Başbuğ'dan İdlib operasyonu değerlendirmesi

52
Orhan Gencebay'ın trafik isyanı

Orhan Gencebay'ın trafik isyanı

161
Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti Alman medyasında

Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti Alman medyasında

109
BAE'den Katar'a Dünya Kupası teklifi

BAE'den Katar'a Dünya Kupası teklifi

95
Lucescu: Bizim için büyük bir ders oldu

Lucescu: Bizim için büyük bir ders oldu

118
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM