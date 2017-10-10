Safranbolu'da 'koruma kararı' alınışının 41. yılı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü ilçesi Safranbolu'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından alınan "koruma kararı'nın 41. yıl dönümü kutlandı.

DÜNYADA KORUNAN EN İYİ 20 KENTİNDEN BİRİ

Safranbolu'nun, tarihi değerlerini içinde yaşayarak koruduğunu ve bunu dünya mirası olarak herkesle paylaştığını ifade eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, "Bireysel korumacılıkla yola çıkarken sürdürülebilir restorasyonlar, tarihi dokunun canlandırılabilmesi, güncellenmesi ve dünyaya sunulması Safranbolu'yu dünyada en iyi korunan 20 kentinden biri, korumacılığın da başkenti haline getirmiştir. Belediyemizin kentimizi koruma ve restorasyonlar ile gelecek kuşaklara aktarabilmek ile ilgili yaptığı yoğun çalışmalar her geçen gün ivme kazanmaktadır." diye konuştu.

RESTORASYONLAR DEVAM EDİYOR

Yapılan Koruma İmar Planlarıyla kentin koruma altındaki alanlarının revize edilerek güvence altına alındığını aktaran Ürkmezer, "Bu kapsamda restorasyon çalışmaları belediyemiz, Vakıflar Genel Müdürlüğü, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlarımız tarafından sürdürülmektedir. Bugüne kadar konaklar, camiler, çeşmeler, köprüler restore edilmiştir. Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafından 43 adet restorasyon yapılırken, Kalkınma Bakanlığı desteğiyle 17 adet tescilli taşınmazın rölöve restorasyon projeleri hazırlanmıştır. Bu kapsamda 8 tescilli taşınmazın cephe restorasyonu tamamlanmıştır. Tescilli taşınmaz rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri belediyemizce hazırlatılmış, restorasyonu Karabük Valiliğinin destekleriyle tamamlanmıştır." dedi.

Ürkmezer, Safranbolu Belediyesi olarak şehrin tarihi yapısını koruyarak geleceğe taşıma çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini kaydetti.