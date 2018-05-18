Safranbolu’da tarihi doku korunuyor

Safranbolu'nun Tarihi Çarşı bölgesinde, bozulan yolların aslına uygun olarak yenileme çalışmaları ve Aşağı Tokatlı mevkiinde mahalle aralarında bulunan yol kenarlarına duvar örülerek yola düşen toprak ve taş parçalarının önüne geçiliyor.

KUSURSUZ GÖRÜNMESİ İÇİN TİTİZLİKLE ÇALIŞIYORLAR

Tarihi çarşının merkezi olarak bilinen Kazdağlı Meydanı'nda ana yol üzerinde bozulan arnavut kaldırımları aslına uygun biçimde yenileniyor.

''TARİHİ DOKUYU BOZMADAN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ''

Safranbolu’nun kusursuz görünmesi için Kaymakamlık ve Belediye ekiplerinin işbirliği ile tüm birimlerin titizlikle çalıştığını vurgulayan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer şu sözlere yer verdi: “Safranbolu Dünya üzerinde tanınan bir şehir olma özelliği ile çok daha titiz çalışılması gereken bir şehir. Çalışma arkadaşlarımla bunun bilinciyle hareket etmekteyiz, gerek yol çalışmalarımız gerekse çevre düzeni anlamında özellikle tarihi dokuyu bozmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz . Sadece görsel güzelliği değil aynı zamanda vatandaşın güvenliğini tehdit edebilecek mahallelerde de gerekli önlemlerimizi alıyoruz.”

DÜNYA MİRAS KENTİ SAFRANBOLU

Fen İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Dünya Miras Kenti Safranbolu’da estetik açıdan görsel güzelliklerin korunduğu, aynı zamanda vatandaşın güvenliği için her türlü tedbirin alındığı bilgisi verildi.