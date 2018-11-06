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Safranbolu'da tarihi konak yandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında, tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

AA | 06.11.2018 - 07:54..
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Karaali Mahallesi Akpınar Sokağı'nda Bayram Akın'a ait yaklaşık 150 yıllık konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evde bulunan Emre K, yangını fark edip kendisini konağın penceresinden atarak kurtardı.

Safranbolu'da tarihi konak yandı

Alevleri gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri geldi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu alevleri kontrol altına alabildi.

Bu sırada binanın elektriğini kesmek isteyen görevlilerin üzerine çatı çöktü. Çatının altına kalmaktan son anda kurtulan bir görevli, başındaki kask sayesinde olayı yara almadan atlattı.

Safranbolu'da tarihi konak yandı

Emre K'nin konakta arkadaşı Kadir U'nun olduğunu ve çıkamadığını iddia etmesi üzerine ise polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Yangında konak, kullanılamaz hale geldi.

Yangının başlaması ve Emre K'nin kurtulması ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayıtlarda, konaktan dumanların yükseldiği, Emre K'nin pencereden atlayıp komşulardan yardım istediği, içeride olduğunu iddia ettiği arkadaşını kurtarmak için binanın kapısını kırdığı ve konağa girmek için mücadele ettiği görülüyor.

Safranbolu'da tarihi konak yandı

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