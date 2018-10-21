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Sağanak Bursa'da bir sürücüyü mahsur bıraktı

Bursa'da geç saatlerde başlayan sağanak yağış, Osmangazi'deki bir alt geçitte sürücünün mahsur kalmasına neden oldu.

İHA | 21.10.2018 - 06:51..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Merinos Alt Geçit yağmur nedeniyle doldu. Tıkanan rögarlardan dolayı gölete dönüşen alt geçitte bir sürücü mahsur kaldı.

İTFAİYE KURTARDI

Mahsur kalan sürücü Oktay Sarıkaya durumu itfaiye, BUSKİ ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımını kabul etmeyen Sarıkaya çekici çağırarak otomobilinin biriken su göletinden kurtarılmasını istedi.

Ağaçlardan dökülen yapraklardan kaynaklı olarak tıkanan rögar kapaklarını temizleyen BUSKİ ekipleri, 1 saatlik çalışma sonucunda alt geçitte biriken suları tahliye ederek karayolunun trafiğe açılmasını sağlarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Sağanak Bursa'da bir sürücüyü mahsur bıraktı


POLİS FARK ETTİ

Alt geçitte mahsur kalan sürücü Sarıkaya su tahliye olana kadar ekiplerinin yardım talebini geri çevirerek, otomobilden inmedi. Sarıkaya, alt geçitten geçerken yükselen suyu fark etmediğini ve aniden otomobilin arızalandığı söyledi.

Telefonun şarjı bittiği için uzun süre burada beklemek zorunda kaldığını belirten Sarıkaya, "Burası göl gibiydi. Kimseye haber veremediğim için saatlerce bekledim. Polis ekipleri beni fark edince yardıma geldiler. Belediye ve itfaiye ekiplerinin gelmesiyle su tahliye edildi. İlk başta su çok yüksekti bu yüzden otomobilden çıkamadım." diye konuştu.

Sağanak Bursa'da bir sürücüyü mahsur bıraktı


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