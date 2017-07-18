Sağanak Tekirdağ'da da etkili oldu

Kent genelinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle ana caddeler ve bazı ara yollarda su birikintileri oluştu.

TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANDI

Sağanak sebebiyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı, trafikte aksamalar meydana geldi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için üst geçitlerin altına, bina saçaklarına ve otobüs duraklarına sığındı.

Su birikintilerinin oluştuğu yollarda yürümekte zorluk çeken vatandaşlar, şemsiye, çanta ve poşetlerle de kendilerini yağmurdan korumaya çalıştı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Trafik ekipleri ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı şehir merkezinde çalışmalarını sürdürüyor.

TEKİRDAĞ METEOROLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Tekirdağ Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınan bilgiye göre metrekareye 67 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

Yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edileceği belirtilirken, yağış nedeniyle belediye ile itfaiye ekipleri su baskını yaşanabilecek bölgelerde önlemlerini aldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, şu ifadelere yer verildi :

"Önceki tahmin ve uyarılarımız doğrultusunda Trakya'da beklediğimiz çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar son 6 saatte metrekareye Tekirdağ Süleymanpaşa'da 67 kilogram, Hayrabolu'da 65 kilogram ve Malkara'da 62 kilograma kadar ulaşmıştır. Yağışların etkisini devam ettirerek yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."





İl genelinde etkili olan sağanak Malkara ve Saray ilçelerinde devam ederken yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Yağıştan dolayı Çerkezköy'de Tren İstasyonu ve Devlet Hastanesinin bodrum katı sular altında kaldığı ve temizlik çalışmalarına başlandığı öğrenildi.

Çerkezköyde ayrıca İstasyon, Kızılpınar, Yıldırım Beyazıt ve Bağlık Mahallelerinde birçok ev ve iş yerinde su baskını gerçekleşirken, yağışlar yüzünden cadde ve sokaklarda oluşan çukurlar nedeniyle araçlar yollarda mahsur kaldı.

Çorluda Hatip, Hıdırağa Mahallelerinde yağışlar yüzünden su baskını gerçekleşti.