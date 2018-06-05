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Sağanak yağış cuma gününe kadar etkili olacak

Haziranla birlikte gelen sıcak hava bu hafta kendini sağanak yağışa bırakacak.

Haber Merkezi | 05.06.2018 - 08:46..
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İstanbul'da hafta sonu güneşli hava etkili oldu. Bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olsa da yurdun çoğu bölgesinde güneşli hava etkisini gösteriyordu.

CUMA GÜNÜNE KADAR SAĞANAK OLACAK

Meteoroloji tarafından yayınlanan son dakika hava durumuna göre ise bugünden başlayarak yurdun büyük bir bölümü cumaya kadar sağanak yağışın etkisi altında olacak.

Sağanak yağış cuma gününe kadar etkili olacak

Meteorolojinin son dakika olarak geçtiği habere göre; İstanbul, Ankara ve İzmir için uyarılarının yanında diğer kentlerimizde de yağış uyarısı verdi.

Marmara, Doğu ve Batı Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri, Doğu ve Güney Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü yağış bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi kapalı, Karadeniz'in orta kesimleri güneşli olacak.

SALI

Sağanak yağış cuma gününe kadar etkili olacak

ÇARŞAMBA

Sağanak yağış cuma gününe kadar etkili olacak

PERŞEMBE

Sağanak yağış cuma gününe kadar etkili olacak

CUMA

Sağanak yağış cuma gününe kadar etkili olacak

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