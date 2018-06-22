Sağanak yağış Eskişehir'de yolları göle çevirdi

Eskişehir'in kent merkezinde aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat boyunca aralıksız süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar işyeri ve apartman önlerinde beklerken, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı caddeler ile çevre yolundaki alt geçitler de sularla doldu.

AKUT EKİBİ DE ÇALIŞMALARA KATILDI

AKUT Eskişehir ekibi de Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tornacılar ve Mobilyacılar sitelerinde su basan işyerlerinde motopomla su boşaltma işlemi yaptı. AKUT ekipleri yolda kalan araçların çekilmesinde de AFAD ve itfaiye ekipleriyle ortaklaşa çalışma yürüttü.