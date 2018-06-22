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Sağanak yağış Eskişehir'de yolları göle çevirdi

Eskişehir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle çok sayıda evi ve işyerini su bastı.

DHA | 22.06.2018 - 22:37..
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Eskişehir'in kent merkezinde aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat boyunca aralıksız süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağış Eskişehir'de yolları göle çevirdi

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar işyeri ve apartman önlerinde beklerken, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı caddeler ile çevre yolundaki alt geçitler de sularla doldu.

Sağanak yağış Eskişehir'de yolları göle çevirdi

AKUT EKİBİ DE ÇALIŞMALARA KATILDI

AKUT Eskişehir ekibi de Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte  Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tornacılar ve Mobilyacılar sitelerinde su basan işyerlerinde motopomla su boşaltma işlemi yaptı. AKUT ekipleri yolda kalan araçların çekilmesinde de AFAD ve itfaiye ekipleriyle ortaklaşa çalışma yürüttü.

Sağanak yağış Eskişehir'de yolları göle çevirdi

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