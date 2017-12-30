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Sağanak yağış Muğla'da seraları olumsuz etkiledi

Muğla akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, çok sayıda sera ve tarım arazisini sular altında aldı.

İHA | 30.12.2017 - 05:56..
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde gece boyunca devam eden sağanak yağış, sera ve tarım arazilerini olumsuz etkiledi. Vatandaşlar tıkanan su kanallarını kendi imkanlarını açmaya çalışırken, babak ve domates seralarını su bastı.

Sağanak yağış Muğla'da seraları olumsuz etkiledi


Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri ise iş makineleriyle su giderlerini açmak için çalışma başlattı.

Sağanak yağış Muğla'da seraları olumsuz etkiledi

"HER YIL AYNI SORUNU YAŞIYORUZ"

Karagedik Mahalle Muhtarı Niyazi Canözü, yaptığı açıklamada, kanalların ucunun kapalı olduğunu, yetkililere başvurmasına rağmen harhangibir çalışma yapılmadığını bu su baskınlarının her yıl yaşandığını belirtti. Muhtar Canözü, "5 yıldır bu soruna çözüm bulunamadı. Bir vatandaşın tapulu yerine girilemediği için şiddetli yağışta mahallemizdeki çiftçimiz zarar görüyor yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Sağanak yağış Muğla'da seraları olumsuz etkiledi


Serasını su basan Bayram Çaldır, "Her yıl aynı sorunları yaşıyoruz. Yılda yaklaşık 10 bin lira masraf ettiğimiz seralarda her yıl aynı sorunu yaşaiyoruz. Seralara su bastığı için yaklaşık 30 bin lira zararımız var. Yetkililer artık bize yardımcı olsunlar" dedi.

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