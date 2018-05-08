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Sağanak yağış turistlere zor anlar yaşattı

Antalya'da etkili olan sağanak yağış günlük hayatı olumsuz etkilerken, tatil için gelen turistler de zor anlar yaşadı.

AA | 08.05.2018 - 20:48..
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Kent merkezinde aralıklarla etkili olan sağanak, öğleden sonra etkisini artırdı. Gök gürültülü sağanağa dönüşen yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya'da bazı cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

Güllük ve Konyaaltı caddelerinde sağanak nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Sağanak yağış turistlere zor anlar yaşattı

ÇIPLAK AYAKLA GEZİLER

Tarihi ve turistik mekanları gezerken sağanağa hazırlıksız yakalanan turistler de ayakkabılarını çıkararak yürümek zorunda kaldı.

Meteoroloji yetkilileri metrekareye 29 kilogram yağış düştüğünü, bölgede görülen yerel sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini yarın da sürdüreceğini bildirdi.

Sağanak yağış turistlere zor anlar yaşattı

Sağanak yağış turistlere zor anlar yaşattı

Sağanak yağış turistlere zor anlar yaşattı

Sağanak yağış turistlere zor anlar yaşattı

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