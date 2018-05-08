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Muharrem İnce asansör kriziyle ilgili konuştu

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Fren yerine gaza basınca yayaların arasına daldı

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Közlediği dal parçasını afiyetle yedi

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1 Trump nükleer kararını açıkladı ABD Başkanı Donald Trump, İran ile P5+1 ülkeleri arasında yapılan anlaşmadan çekildi.

2 Diyarbakır Stadı kupa finaline hazırlanıyor Diyarbakır Stadı'nda 10 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşma öncesinde hazırlıklar sürüyor.

3 Alevli dal parçasını yedi Bulduğu dal parçasını ateşte közleyen bir kişi, daha sonra alevleri üstündeyken afiyetle yedi.

4 Kayseri'de 985 adet extacy bulundu Kayseri polisi tarafından bir otobüste yapılan aramada 985 tane extacy hap ele geçirildi.

5 Sağanak yağış turistlere zor anlar yaşattı Antalya'da etkili olan sağanak yağış günlük hayatı olumsuz etkilerken, tatil için gelen turistler de zor anlar yaşadı.

6 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'nın adı TBMM'den geçti Yeni üniversitelerin kurulmasını öngören tasarı Meclis Genel Kurulu'ndan geçerken Cerrahpaşa'nın yeni adı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa oldu.