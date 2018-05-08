Sağanak yağış turistlere zor anlar yaşattı

Kent merkezinde aralıklarla etkili olan sağanak, öğleden sonra etkisini artırdı. Gök gürültülü sağanağa dönüşen yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Antalya'da bazı cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.
Güllük ve Konyaaltı caddelerinde sağanak nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
ÇIPLAK AYAKLA GEZİLER
Tarihi ve turistik mekanları gezerken sağanağa hazırlıksız yakalanan turistler de ayakkabılarını çıkararak yürümek zorunda kaldı.
Meteoroloji yetkilileri metrekareye 29 kilogram yağış düştüğünü, bölgede görülen yerel sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini yarın da sürdüreceğini bildirdi.