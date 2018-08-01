Sağanak yağış yurdun farklı kesimlerinde etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Öte yandan, İç Ege, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Düzce, Karabük çevreleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Ankara ve Konya'nın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK DOĞU ANADOLU'DA AZALACAK

Hava sıcaklığının, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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