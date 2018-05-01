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Sağanak yağışlar geri geliyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre yağmurlar yurda yeniden giriş yapacak. Hafta sonunda neredeyse tüm yurtta yağmur bekleniyor.

Haber Merkezi | 01.05.2018 - 23:20..
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Sağanak yağışlar geri geliyor

Özellikle Doğu'da sağanak yağışların beklendiği açıklandı. Gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği yurt genelinde, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler dikkat çekti.

Sağanak yağışlar geri geliyor

KÖTÜ BİR HAFTA SONU GELİYOR

Yurdumuzun özellikle doğu bölgelerinde (Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimleri), yer seviyesinde sıcak hava ile atmosferin üst seviyelerinde soğuk hava bulunmasından dolayı meydana gelmesi beklenen ve halk arasında kırkikindi yağışları olarak isimlendirilen, öğleden sonraları görülecek mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki kararsızlık yağışlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak yağışlar geri geliyor

NEREDEYSE TÜM YURTTA YAĞMUR BEKLENİYOR

Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda doğu bölgelerimiz ile Karadeniz kıyı kesiminde biraz azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’de yer alan bilgilere göre İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler de dahil olmak üzere yurdun neredeyse tamamında Pazar günüden itibaren gök gürültülü yağışlar etkili olacak.

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