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'Sağdaki adam' Karlov suikastini anlattı

Karlov suikastında çekilen bir fotoğrafta, yüz ifadesiyle sosyal medyada gündem olan "sağdaki adam" o an yaşadıklarını anlattı.

Haber Merkezi | 28.12.2016 - 16:25
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Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a düzenlenen suikast sırasında çekilen bir fotoğraf sosyal medyada çok konuşulmuştu. Fotoğrafın sağ tarafında yer alan şahsın yüz ifadesi dikkat çekmişti.

'Sağdaki adam' Karlov suikastini anlattı

5Harfliler’den Duygu Aytaç fotoğrafta yer alan "sağdaki adam" ile görüştü. Kendisine "sağdaki adam" denilmesini tercih eden kişi “O ifademde korku yok. ‘Güzel şeyler olacakken kötü şeyler neden olur? Bunu neden yaparlar?’ diye düşünüyorumdur. Zaten her zaman düşündüğüm ve hiç çözemediğim bir şeydir. Sevgi ve barış ile yaşamak varken neden hayatı cehenneme çevirirler” diye sordu.

'Sağdaki adam'ın açıklaması şöyle:

"Emekli inşaat mühendisiyim. 10 yıl İzmir’de yaşadıktan sonra Ankara’ya döndüm. Dünyayı gezmekten başka amacım yok. Beni oraya getiren neden de bu sergiyi üyesi olduğum gezginler grubunun organize etmesi ve orada fotoğraflarımın olmasıydı. Adım Farsça. Anlamı ‘gizli, saklı’. Önemli bir hikâyesi yok, babam halk ozanlarını sevdiğinden Azeri bir halk ozanının adını vermiş bana. Sizden ricam, bu yazıda ismimi kullanmak yerine bana yine ‘Sağdaki Adam’ demeniz."

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