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Sapık öğretmen tutuklandı

Tokat'ta görev yaptığı 1 yılda 9 öğrencisine cinsel istismarda bulunan emekli öğretmenin tutuklanmasına karar verildi.

DHA | 04.09.2018 - 22:39..
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Emekli öğretmen Ali Arslan Aygün, Erbaa'da 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında görev yaptı. Görev süresince 9 öğrencisine cinsel istismarda bulunan emekli öğretmen tutuklandı.

SORUŞTURMA 10 AY SÜRDÜ

Olay 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Erbaa ilçesindeki Yunus Emre İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, o dönemde okulda öğretmen olarak görev yapan sınıf öğretmeni Ali Arslan Aygün, aynı yıl emekli oldu.

Geçtiğimiz yıl emekli öğretmen Aygün hakkında, görev yaptığı yıl 9 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Yaklaşık 10 ay süren soruşturma sonrası emekli öğretmen Aygün Eskişehir'de gözaltına alınıp tutuklandı. Ali Arslan Aygün ile ilgili davanın ilk duruşmasının 15 Eylül'de Tokat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceği öğrenildi.

9 öğrencisine cinsel istismarda bulunan emekli öğretmen tutuklandı VİDEO


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