Sağlığa iyi gelen 10 besin

Hastalıklardan korunmak için kişinin öncelikle tükettiği yiyecek ve içeceklere dikkat etmesi gerekiyor.

Sağlığa özellikle de kalbe iyi gelen belli başlı besinler var. Yapılan araştırmaya göre; yediğine ve içtiğine dikkat eden kişilerde kolestrol, diyabet, iltihaplanma ve kanser gibi rahatsızlıklar görünmüyor. Bilim insanları bazı besinlerin sağlığa çok iyi geldiğini söyleyerek bu besinleri sıraladı.

YULAF VE ARPA İLK SIRADA

Bunların başında yulaf ve arpa ilk sırada geliyor. Yulaf ve arpanın kolestrolü düşürdüğü, kalp sağlığına iyi geldiği ve kemoterapi (veya radyasyon) tedavilerinde vücudu koruyucu bir etki yarattığı ifade ediliyor. Yulaf ve bilindiği üzere ekmeğin içerisinde Beta- Glukan molekkülleri bulunur. Bu bağışıklık sistemini güçlendirir. 3 gram tüketilen Beta- Glukan molekülleri kolestrol düşürücü özelliğe sahip.

SOMON VE YAĞLI BALIKLAR OMEGA-3 BAKIMINDAN OLDUKÇA ZENGİN

Somon ve yağlı balıklar omega-3 bakımından oldukça zengin olduğu için kalp sağlığı için de önemli bir yere sahiptir. Kalp- damar sağlığını koruyarak kalp damarlarının daralmasının da önüne geçiyor.

KOYU YEŞİL BESİNLER

Ispanak, salata, lahana, pancar, kara lahana, hardal yaprakları, A, C, E ve K vitaminleri bakımından zengin. Ayrıca antioksidan oldukları için vucüdu temizler. Kalsiyum, potasyum, magnezyum da içerdikleri için kalp sağlığına da oldukça yararlı.

FINDIK VE ÇEKİRDEK KOLESTROLÜ DÜŞÜRÜCÜ

Fındık ve çekirdek de listenin hemen ardından geliyor. Tuzsuz olarak tüketilen bu yiyecekler kalsiyum, potasyum, magnezyum zengin olduğu için kolestrolü düşürücü etkisi var.

KABAK TATLISI VE BADEM

Bunun yanı sıra kabak tatlısı, badem kolestrolü düşürücü etkisinin yanı sıra kan basıncını da düşürür.

KETEN TOHUMU VE MACADAMİA FINDIĞI

Hatta keten tohumu, macadamia fındığı da kolestrol düşürücü olarak tüketilebilir.

PANCAR TURŞUSU KAN BASINCINA FAYDALI

Pancar turşusu da sağlıkta önemli bir yere sahip. Avustralya'da 500 kişi üzerinde yapılan araştırmada kişilere pancar turşusu suyu içirildi. 6 saat sonra kişilerde sistolik kan basıncının düştüğü belirlendi. Bu besinlerin kalp hastalıklarına, iltahaba ve kanseri önlemede başrol oynadığı ifade edildi.

AVAKADO GÜNDE 1 KERE TÜKETİN

Avakado da diyet yaparken tüketebilecek besinlerden. Bilim insanları günde bir kere tüketilecek bu besinin kolestrolü düşüreceği ve insülünü dengeleyeceğini belirtiyor.

ZEYTİNYAĞI GÖĞÜS KANSERİNİ ÖNLÜYOR

Zeytinyağı ise beyne ve kalbe yararlı. Daha çok Akdeniz diyetinde yemek yapmak ve salatalar için kullanılan zeytinyağı, diğer kullanılan yağlara göre kolestrolü düşürüyor. Ayrıca göğüs kanserinin de önüne geçiyor.

BAKLAGİLLER DE YARARLI

Listenin son sırasında baklagiller geliyor. Baklagilllerden özellikle yeşil mercimek, fasulye ve börülce salatası kolestrole karşı oldukça faydalı.

Diyet uzmanı Lisa Drayer konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Sağlıklı besinleri nasıl tükettiğiniz önemli. Bunları yanlış şeyler yaparak sağlıksız da tüketebilirsiniz. Bu yüzden dikkatli tüketmeniz gerekiyor." diye konuştu.