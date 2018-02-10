Sağlık Bakanı: Acil hastalardan ücret alınmayacak

Antalya’da bir otelde 2 gündür devam eden "Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı"nda sağlık teşkilatı bilgilendirilip, talep ve önerileri ele alındı.

Toplantıya katılan ve ardından basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, hastane ruhsatı alan bir yerin acil vakalara bakmak zorunda olduğunu, herkesin imkanı ölçüsünde acil olarak müracaat eden hastalara bakacağını ve acil hastalardan ücret alınmayacağını söyledi.

Türkiye’de 2002’den bu yana sağlık alanında güzel işler yapıldığını söyleyen Bakan Demircan, "Sağlıktaki birinci dönüşüm başarıyla tamamlandı. İkinci dönüşümü hayata geçiriyoruz. Sağlığın finansmanı konusunu çözen dünyadaki ender ülkelerden birisiyiz. İkinci olarak da sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliği, etkinliği ve verimliliği açısından altyapısını yenileme çalışmaları sürüyor. Sağlık çalışanlarımızı geliştirme ve yeterli seviyeye ulaştırma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"ACİLLERDEKİ YOĞUNLUĞU DÜŞÜRECEK"

Sağlıkta kalitenin sürdürülebilirliğinin gündemlerinde olduğunu belirten Demircan, bunu hayata geçirme programı uyguladıklarını ifade etti. Bakan Demircan, "Sağlık alanındaki sıkıntıları bir bir çözüyoruz. Acil servislerde görülen yoğunluğu ortadan kaldıracak önemli bir adım attık. Acillerde ’Yeşil 2 alan’ diye bir alan oluşturduk. Gözlemlediğimiz acile gelen hastaların yüzde 70’i ’kırmızı’ ve ’sarı’ değil ’yeşil alan’ olan hastalar. ’Kendimi acil hissediyorum, hemen tedavi görmek istiyorum’ diyen her vatandaşımıza bakmakla yükümlüyüz. O nedenle acil servislere müracaat eden tüm vatandaşlara süresi uzun zaman gerektirmeyecek şekilde ulaşılabilecek bir model geliştirdik. Bu modelde ambulansla gelen hastaya doğrudan kaydı yapılmadan müdahalesi yapılıyor. ’Sarı alan’ hastalara da yine kısa zamanda müdahale ediliyor. Onların kayıtları yapılıyor. İkinci alan ’yeşil alan’ hastalarımız ise ikiye ayrılıyor. Acilde çözülebilecek hastalıklar ’yeşil 1’, poliklinikte çözülebilecek hastalıklar ise yan tarafta kurduğumuz ve mesai kaydırmasıyla oluşturduğumuz poliklinik hizmetleriyle sorunu orada çözüyoruz. Bu model, acillerdeki yoğunluğu ortadan kaldıracak" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, acillerdeki yığılmayı ortadan kaldırmak için özel hastanelerin de acil hastalara bakmasıyla ilgili gerekli düzenlemeleri yaptıklarını aktardı. Bakan Demircan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hastane ruhsatı alan bir yer acil vakalara da bakmak zorunda. Herkes imkanı ölçüsünde acil olarak müracaat eden hastalara bakacak ve acil hastalardan ücret alınmayacak. Bu açık ve net bir kuraldır. Özellerin kapasitesinin de harekete geçirilmesi, acillerde uyguladığımız yeni yöntem ve aile hekimliklerinin daha efektif hizmet vermesiyle acillerdeki yığılma ortadan kalkacak."