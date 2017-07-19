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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakan Yıldırım'ı Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmesinin ardından yeni kabine açıklandı.

19.07.2017 - 14:46
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Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı revizyon sonucunda Başbakan Yardımcılığı'na geçen Recep Akdağ'ın yerine Sağlık Bakanı Ak Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan oldu.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan oldu

AHMET DEMİRCAN KİMDİR?

13 Temmuz 1954'te Samsun'da doğdu. Baba adı Mehmet Faik, anne adı Behiye'dir.

Tıp Doktoru, Genel Cerrah; Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede Genel Cerrahi İhtisası yaptı.

Samsun 1 No'lu Sağlık Ocağı Doktoru, Muş Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı.

20 ve 21. Dönemde Samsun Milletvekili seçildi. 54. Hükümette Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 21. Dönemde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi oldu.

İngilizce ve Arapça bilen Demircan, evli ve 6 çocuk babasıdır.

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