Sağlık Bakanı Akdağ: Baykal, milletten özür dilesin

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Trabzon'da yaptığı "Beşer şaşar. Böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın, olmaz. Kimseye bu yetki verilmez. Verilmemelidir." açıklamasına ilişkin, Akdağ, şunları kaydetti:

"BÜTÜN MİLLETTEN ÖZÜR DİLESİN"

"Benim edebim müsaade etmez onu tekrarlamaya. Buradan, Erzurum'dan, Pasinler'den, Sayın Deniz Baykal'a sesleniyorum. Yaptığı hatayı derhal görsün. Çıksın bütün milletten özür dilesin. Ne söyledi biliyor musunuz? 'Bu kadar güç bir adama verilmez, peygambere bile verilse...' devamını ben söylemiyorum. Kalksın, özür dilesin. Bu milletin böyle laflara tahammül etmesi imkansızdır. Rencide olduk. Siyaset, politika yapacağım diye bu milletin değerlerine laf söyletmeyiz. Laf söyleyemeyeceğinizi de 16 Nisan'da bu millet size gösterecek. O hadsizliğin cevabını o gün alacaksınız. Yakışır mı, böyle bir benzetme yapılır mı?"

Deniz Baykal'dan skandal peygamber açıklaması

Deniz Baykal'dan skandal peygamber açıklaması