Sağlık Bakanı Akdağ Erzurum'da oyunu kullandı

Saat 10.30'da merkez Yakutiye ilçesindeki Erzurum Lisesi'ne gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 114 noyu sandıkta oy kullandı. Daha sonra basın açıklaması yapan Bakan Akdağ şunları söyledi:

"MİLLET NE DERSE O"

"İnşallah bugün artık milletin dediğinin zuhur edeceği bir gün olacak. Demokrasilerde sandık bu manaya geliyor. Millet ne derse o. Allah'a şükürler olsun huzur içinde büyük bir katılım beklediğimiz seçim yaşıyoruz. Cenab-ı hak memleket için geleceğimiz için inşallah güzel günlere vesile kılsın. Tüm vatandaşlarımızıda güzel günler diliyorum. Beklentimiz memlekete güzelliklere vesile olmasıdır. Bu sandığın bu halk oylamasının."





