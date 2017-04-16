taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.064
USD
3,6804
EURO
3,9081
ALTIN
152,11
PETR
55,6100

Sağlık Bakanı Akdağ Erzurum'da oyunu kullandı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ön gören anayasa değişikliği için sandık başına geldi.

16.04.2017 - 12:06
  1. Haberler
  2. Gündem

2

Saat 10.30'da merkez Yakutiye ilçesindeki Erzurum Lisesi'ne gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 114 noyu sandıkta oy kullandı. Daha sonra basın açıklaması yapan Bakan Akdağ şunları söyledi:

"MİLLET NE DERSE O"

"İnşallah bugün artık milletin dediğinin zuhur edeceği bir gün olacak. Demokrasilerde sandık bu manaya geliyor. Millet ne derse o. Allah'a şükürler olsun huzur içinde büyük bir katılım beklediğimiz seçim yaşıyoruz. Cenab-ı hak memleket için geleceğimiz için inşallah güzel günlere vesile kılsın. Tüm vatandaşlarımızıda güzel günler diliyorum. Beklentimiz memlekete güzelliklere vesile olmasıdır. Bu sandığın bu halk oylamasının."

Sağlık Bakanı Akdağ Erzurum'da oyunu kullandı

Sağlık Bakanı Akdağ Erzurum'da oyunu kullandı

Sağlık Bakanı Akdağ Erzurum'da oyunu kullandı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ünlüler sandık başında

Ünlüler sandık başında

97
Fransız çiftçiden ilginç protesto

Fransız çiftçiden ilginç protesto

22
Van'da AK Parti ilçe başkanının konvoyuna saldırı

Van'da AK Parti ilçe başkanının konvoyuna saldırı

108
Pentagon: Kuzey Kore füze denemesi yaptı

Pentagon: Kuzey Kore füze denemesi yaptı

62
Kısıklı'da her ay 15 Temmuz ruhunu yaşatıyorlar

Kısıklı'da her ay 15 Temmuz ruhunu yaşatıyorlar

65
Türkiye referandum için sandık başında

Türkiye referandum için sandık başında

254
Sandık başı modası

Sandık başı modası

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM