taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5433
Euro
7.56455
Altın
1201.415
Borsa
92723.4

Sağlık Bakanı Koca'dan şarbon açıklaması

Bakan Koca, "Silivri'de şarbon olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği şu ana kadar tespit edilen 48 kişi hakkındaki son bilgileri paylaştı.

AA | 02.09.2018 - 09:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Silivri'deki şarbon vakasına ilişkin yazılı açıklamasında, şarbon olduğu bildirilen hayvanla temas edenlerin muayene ve tetkiklerinin sürdüğünü belirtti.

Bu kişilerde gerekli tetkiklerin yapıldığını aktaran Koca, şunları kaydetti: "Silivri'de şarbon olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği şu ana kadar tespit edilen 48 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastanelerimize davet edilmişlerdir. Bu kişilerde gerekli tetkikler yapılmış ve sadece altı vakada deri lezyonları görülmüştür. Diğer vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve bulguya rastlanmamıştır. Hayati tehlikesi olmayan 6 deri şarbonu vakası tedavisi düzenlendikten sonra hastaneden taburcu edilmiştir."

Sağlık Bakanı Koca'dan şarbon açıklaması

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Ağaoğlu: Böyle bir futbol oynamamız gerek

Ahmet Ağaoğlu: Böyle bir futbol oynamamız gerek

83
Başkan Erdoğan Türkiye'nin yetiştirdiği teğmenlerle buluştu

Başkan Erdoğan Türkiye'nin yetiştirdiği teğmenlerle buluştu

39
Çanakkale'de 5 kilometrelik feribot kuyruğu

Çanakkale'de 5 kilometrelik feribot kuyruğu

28
Fatih Terim: Belhanda kartın hesabını vermeli

Fatih Terim: Belhanda kartın hesabını vermeli

58
3. Havalimanı ulaşım hatları ve ücretleri belli oldu

3. Havalimanı ulaşım hatları ve ücretleri belli oldu

82
Bakan Pakdemirli: Vatandaşlar rahatlıkla et yiyebilirler

Bakan Pakdemirli: Vatandaşlar rahatlıkla et yiyebilirler

68
Konya’da binlerce ölü balık göl kıyısına vurdu

Konya’da binlerce ölü balık göl kıyısına vurdu

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM